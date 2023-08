新品タグ付きデッドストック品です。

USA規格

インディアンヘッドのビッグプリントでLIQUID BLUE物で色合いもかなり良いです。

BIGサイズ Tシャツ

着丈80 身幅64 肩幅62くらいです。

ユニセックス

アメリカサイズでかなり大きめなサイズ感で、オーバーサイズ、ビッグシルエットにゆるだぼで着れます。

レディースの方もワンピース感覚で着れます。

他にもアメリカ古着やストリート系など多数出品してます。

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...クルーネック

季節感...夏

POWELL PERALTA BONESやSANTACRUZ、TONY HAWK、bitch SKATEBOARDS、alien WORKSHOP、GIRL SKATEBOARDS、CHOCOLATE、ASAP ROCKY、カニエ・ウェスト、ジャスティン・ビーバー、ビリー・アイリッシュ、TRAVISSCOTT、 CACTUS JACK、VIRGIL NORMAL、ANDAZIA、モスキートヘッド、FASHION VICTIMなどUSAスケボーブランドやオールドスケート好きな方菅田将暉さんやあいみょんさんなどビンテージ古着コーデや昭和レトロ、80年代、90年代ファッション、ポップカルチャー好きな方オススメです。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 新品、未使用

新品タグ付きデッドストック品です。USA規格 ASSEMBLED IN MEXICO90s NHL CHICAGO BLACK HAWKSインディアンヘッドのビッグプリントでLIQUID BLUE物で色合いもかなり良いです。BIGサイズ Tシャツ着丈80 身幅64 肩幅62くらいです。ユニセックスアメリカサイズでかなり大きめなサイズ感で、オーバーサイズ、ビッグシルエットにゆるだぼで着れます。レディースの方もワンピース感覚で着れます。他にもアメリカ古着やストリート系など多数出品してます。袖丈...半袖柄・デザイン...プリント(ロゴなど)ネック...クルーネック季節感...夏POWELL PERALTA BONESやSANTACRUZ、TONY HAWK、bitch SKATEBOARDS、alien WORKSHOP、GIRL SKATEBOARDS、CHOCOLATE、ASAP ROCKY、カニエ・ウェスト、ジャスティン・ビーバー、ビリー・アイリッシュ、TRAVISSCOTT、 CACTUS JACK、VIRGIL NORMAL、ANDAZIA、モスキートヘッド、FASHION VICTIMなどUSAスケボーブランドやオールドスケート好きな方菅田将暉さんやあいみょんさんなどビンテージ古着コーデや昭和レトロ、80年代、90年代ファッション、ポップカルチャー好きな方オススメです。

