【冬バーゲン★特別送料無料！】 定価90000円roen ロエン　ヒロムタカハラ モーニングパーカー パーカー

Roenのロングパーカーです。

2枚重ね着したような感じになります。

特に目立ったような破れや汚れはありません。スワロの取れもありません。

5、6回着た程度です。

切りっぱなしのデザインなので、そのあたりの元々あるような糸が出たりはあります。

とてもかっこいいデザインです。春先に活躍するかとおもいます!!

roar

フランシストモークス

バックラッシュ

マスターマインド

Roen、HIROMU TAKAHARA、roar、LGB(ルグランブルー)、

IF SIX WAS NINE(IFSIXWASNINE)、14th Addiction、KMRii、gunda、

HTC、kiryuyrik、NO ID、5351 POUR LES HOMMES(5351プールオム)

Justin Davis、PUERTADEL SOL、VANQUISH

junhasimoto ジュンハシモト wjk AKM TFW49 ウノピュウノウグァーレトレ 1piu1uguale3 LUXE163 akm BROWNBUNNY 1PIU1UGUALE3 SPORT 1piu1uguale3×R[ONE](ロニー)カズユキクマガイ アタッチメント フィリップモデル PHILIPPE MODEL

2920

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ロエン 商品の状態 未使用に近い

