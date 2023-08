安価 フェラガモ EVA MOSAIC スエード パンプス 4D 21.5cm ハイヒール/パンプス

サルヴァトーレ・フェラガモのパンプスです。

2016.11月に高島屋で購入しました、正規品です。

1度のみの着用のため比較的綺麗な状態だとは思いますが、スエードのため新品に比べると多少の毛羽立ちやヨレを感じるかもしれません。

ヒールは約4cmとなっております。

付属品は箱、ショップカード、保存袋、サイズは違いますが紙袋をお付け致します。

カラー...ブラック

ヒール高さ...3.1〜5cm

イタリア製

宅急便での発送予定です。

#フェラガモ #サルヴァトーレ・フェラガモ

#HERMES

商品の情報 商品のサイズ 21.5cm ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 やや傷や汚れあり

