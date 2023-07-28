【時間指定不可】 @kookbyeol様専用BTSトレカ：V K-POP/アジア

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⚠︎ランダムトレカ+台紙のみのお譲りです。
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⚠︎素人保管品・海外製品のため、初期傷やスレ等ある場合がございます。
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細かなスレ、キズ等におきましてはあらかじめご了承の上で、ご購入をお願い致します。
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⚠︎ ご購入後のキャンセル、返品はお断りさせて頂きますm(_ _)m
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