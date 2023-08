【時間指定不可】 @kookbyeol様専用BTSトレカ：V K-POP/アジア

BTS [memories2018]

Blu-ray盤公式品です。

PHOTOCARD

ランダムトレカ:V テテ キムテヒョン

⚠︎ランダムトレカ+台紙のみのお譲りです。

・防水+折れ防止対策の上、発送させて頂きます。

ご希望の梱包・発送方法がございましたらご購入前にお申し付けください。

⚠︎素人保管品・海外製品のため、初期傷やスレ等ある場合がございます。

細かなスレ、キズ等におきましてはあらかじめご了承の上で、ご購入をお願い致します。

⚠︎ ご購入後のキャンセル、返品はお断りさせて頂きますm(_ _)m

防弾少年団 バンタン BTS memories メモリーズ SYS

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BTS [memories2018]

Blu-ray盤公式品です。

PHOTOCARD

ランダムトレカ:V テテ キムテヒョン

⚠︎ランダムトレカ+台紙のみのお譲りです。

・防水+折れ防止対策の上、発送させて頂きます。

ご希望の梱包・発送方法がございましたらご購入前にお申し付けください。

⚠︎素人保管品・海外製品のため、初期傷やスレ等ある場合がございます。

細かなスレ、キズ等におきましてはあらかじめご了承の上で、ご購入をお願い致します。

⚠︎ ご購入後のキャンセル、返品はお断りさせて頂きますm(_ _)m

