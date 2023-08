エポカの上品、お洒落なワンピースです。

★brand EPOCA

★サイズ

40号

いつもMサイズを着ております。

着丈98cm 肩から採寸

肩幅35cm

ウエスト38cm

身幅は41cm

★カラー

ブラック

★詳細

素材

表地

レーヨン 55%

綿 35%

ポリエステル 10%

裏地

キュプラ 100%

チャックはゴールドでデザイン性も良く、さすがエポカといった丁寧な仕上がりです。

★状態

着用回数1回短時間のみです。

3~4年前に購入しました。

デラックスコースでクリーニングしております。

購入価格は8万円ほどでした。

上記の点、used品でございます事をご理解頂ける方に。

ハンガーは付きません。

ペットはおりません。喫煙者もいません。

常に正規品、本物をお取り扱い致しております。

コメント無しでの即ご購入OKです。

#セオリー

#アナイ

#エムズグレイシー

#TOCCA

#エムプルミエ

#組曲

#ルネ

#ハロッズ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エポカ 商品の状態 未使用に近い

エポカの上品、お洒落なワンピースです。★brand EPOCA★サイズ 40号いつもMサイズを着ております。着丈98cm 肩から採寸肩幅35cmウエスト38cm身幅は41cm★カラー ブラック★詳細素材表地レーヨン 55%綿 35%ポリエステル 10%裏地キュプラ 100%チャックはゴールドでデザイン性も良く、さすがエポカといった丁寧な仕上がりです。★状態着用回数1回短時間のみです。3~4年前に購入しました。デラックスコースでクリーニングしております。購入価格は8万円ほどでした。上記の点、used品でございます事をご理解頂ける方に。ハンガーは付きません。ペットはおりません。喫煙者もいません。常に正規品、本物をお取り扱い致しております。コメント無しでの即ご購入OKです。#セオリー#アナイ#エムズグレイシー#TOCCA#エムプルミエ#組曲#ルネ#ハロッズ

