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超大特価 Yamamoto Yohji ギャバ ラップパンツ その他

商品の説明

サイズ3
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ウエスト94cm 股上36cm 股下55cm 裾26cm
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ヨウジヤマモトのラップパンツです。
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数回着用しました。
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商品の情報

商品のサイズL
ブランドヨウジヤマモト
商品の状態目立った傷や汚れなし

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商品のサイズL
ブランドヨウジヤマモト
商品の状態目立った傷や汚れなし

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46分钟前

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