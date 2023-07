コメント無し即購入OK!

極美品 人気 ノースフェイス サミットシリーズ マウンテンパーカー レディースS

■商品について

アディダスのジャージ素材MA-1ジャケット(トラックジャケット)です。

色は白ベースにヤシの木&花柄がプリントされていて可愛いです。胸にはしっかりトレフォイルロゴがついてます。

サイズはレディースのSサイズです。

かなり鮮やかな総柄ですが、ベースが白地なのでとても爽やかな感じのブルゾンです。

ジャージ生地なので、おうちで洗濯もできちゃうので扱いやすく、また肌触りがよく、秋コーデだけじゃなく長い季節着ていただけます。

自慢できる一品かと思います。欲しかった方は是非♪

一点限りなので、画面にあるハートのマークを押して

■サイズ:レディースのSサイズ

ゆき丈 68

身幅 52

着丈 49

※若干の誤差はご了承下さい。

■素材

表地⇒ポリエステル 100%

裏地⇒ポリエステル 100%

■状態

着用回数少なく綺麗です。10中9程度。

届いたらすぐ着用して頂けます。

状態は良いですが、中古品なのでご理解の上ご購入下さい。

※撮影用の小物や他のアイテムは別売りです。

■購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済商品

■フォロワー様限定!【フォロー割付き】です。

ご購入前に「フォローしてます!」

など、フォロワー様である事がわかるように忘れずにお声がけ下さると値引きします!(^^)

詳しくはプロフィールをご確認下さい♪

また、万が一のトラブル時には【返品・返金】も対応しています。安心してご購入下さいませ。

adidas Originals ブルゾン ジャージ 花柄

■こちらもチェック♪↓

★匿名配送対応中

★即購入OK!

★価格交渉大歓迎!

★交渉中でも購入者様優先です

adidas ジャージジャケット ヤシの木×花柄 ブルゾン Sサイズ ほぼ未使用

ぱっと見でとても目を引くお品です。

シンプルでモノトーンなトップス&ボトムスの上に羽織るとお洒落コーデになるかと思います。

2022年は総柄のアイテムがトレンド入りしているので、センスを人から褒められるアイテムだと思います♪

ファッションにこだわりがあり、人と服が被るのが嫌な方にもおすすめです。

とても良いお品ですので、きっとご満足頂けるかと思います♪

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アディダス 商品の状態 未使用に近い

