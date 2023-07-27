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【メーカー直売】 値下げ: ポールスミス　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

商品の説明

柄・デザイン···ストライプ
【いのっちー♪様】ロエベ　ショルダーバッグ　レトロ アナグラム　型押し
ポールスミスのショルダーバッグです。購入時期、価格は失念しましたが、そこそこいい値段で、ロンドンで購入しました。あまり利用頻度は多くなく、美品です。
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●サイズ：
ヘルムート　ラング　カバン　ミニバッグ
縦幅 25cm
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横幅 38cm
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マチ 11cm
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●素材：牛革
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●付属品：
ファイブウッズ　メッセンジャーバッグ【PLATEAU】
箱はありません。
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●その他、注意事項：
【美品】コーチ　ボディバッグ　メトロポリタン　シグネチャー　PVC ブラック
傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

✨稀少✨ノースフェイス×シュプリーム　サコッシュ　ショルダーバッグ

商品の情報

ブランドポールスミス
商品の状態目立った傷や汚れなし

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柄・デザイン···ストライプポールスミスのショルダーバッグです。購入時期、価格は失念しましたが、そこそこいい値段で、ロンドンで購入しました。あまり利用頻度は多くなく、美品です。●サイズ：縦幅 25cm横幅 38cmマチ 11cm●素材：牛革●付属品：箱はありません。●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

商品の情報

ブランドポールスミス
商品の状態目立った傷や汚れなし

【メーカー直売】 値下げ: ポールスミス　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

15分钟前

【メーカー直売】 値下げ: ポールスミス　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

¥12,500 ¥10,625

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