【メーカー直売】 値下げ: ポールスミス　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

柄・デザイン···ストライプ
【いのっちー♪様】ロエベ ショルダーバッグ レトロ アナグラム 型押し
ポールスミスのショルダーバッグです。購入時期、価格は失念しましたが、そこそこいい値段で、ロンドンで購入しました。あまり利用頻度は多くなく、美品です。
COS キルティングショルダーバッグ メッセンジャー
【良品！✨】GUCCI グッチ ショルダーバッグ カメラバッグ ggスプリーム
●サイズ：
ヘルムート ラング カバン ミニバッグ
縦幅 25cm
PRADA プラダ ベルトバッグ ショルダーバッグ
横幅 38cm
porter starbucks ドラムバック サイズS 緑
マチ 11cm
未使用 バレンシアガ ARMY MESSENGER S ショルダーバッグ レザー
●素材：牛革
KIYO 様専用！LOUIS VUITTON メンズ バッグ 正規限定品
●付属品：
ファイブウッズ メッセンジャーバッグ【PLATEAU】
箱はありません。
【ラーシー様専用】プラダ メッセンジャーバッグ ショルダーバッグ リナイロン
●その他、注意事項：
【美品】コーチ ボディバッグ メトロポリタン シグネチャー PVC ブラック
傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
✨稀少✨ノースフェイス×シュプリーム サコッシュ ショルダーバッグ
商品の情報
|ブランド
|ポールスミス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
SAINTLAURENTPARIS メンズ ショルダーバッグ 肩掛け ブラック
HALF DAYPACK drip トバログ
PRADA ショルダーバッグ サフィアーノ スマートフォンケース ブラック
Coach bag/コーチ 斜め掛け&ボディバッグ
柄・デザイン···ストライプポールスミスのショルダーバッグです。購入時期、価格は失念しましたが、そこそこいい値段で、ロンドンで購入しました。あまり利用頻度は多くなく、美品です。●サイズ：縦幅 25cm横幅 38cmマチ 11cm●素材：牛革●付属品：箱はありません。●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
商品の情報
|ブランド
|ポールスミス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし