プレゼントを選ぼう！ リーユウ 写真集2冊セット　タオル付 アイドル

リーユウさんの写真集2冊と

マフラータオルのセットです。

○内容

1. Liyuu in Wonderland(2018年)

2.君との夏(2019年)

3.ファンミーティング、マフラータオル

大事に保管していたため、状態は綺麗だと思います。

ただ、君との夏の上部分に少しヨレがあります。

(写真3枚目下)

いろいろと思い出が詰まっているため、

今のところ値下げは考えておりません。

(バラ売りもです)

大事に補完しておりましたが、一度人の手に渡った物ということをご理解の上ご検討ください。

#Liyuu #リーユウ

#コスプレ #コスプレイヤー #写真集

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

