ご覧いただきましてありがとうございます(^^)

お値下げしました。

今シーズン最終価格です。

カラー☆パラソルピンク

サイズ☆140

なかなか見かけないとても可愛いピンク色です

直営店での購入です

ノースフェイスキッズは数量も少ないので

他の人と被る可能性は低く、

目立つ事間違いないです

出品にあたり検品しましたが

特に難はございませんが

気になる事などあればコメントお待ちしてます

あくまで中古品とご理解いただきますよう

お願いいたします(^^)

600フィルパワーのダウンを使用し、優れた保温性を持つフード付きジャケット。

表生地には防水透湿性素材・ハイベント®2層構造を採用。フードのファー部分は取り外しが可能です。

両胸にはジッパーポケット、両サイドにはフラップ付きポケットあり。

商品の情報 商品のサイズ 140cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきましてありがとうございます(^^)お値下げしました。今シーズン最終価格です。ザ ノースフェイス マクマードパーカー カラー☆パラソルピンクサイズ☆140なかなか見かけないとても可愛いピンク色です直営店での購入ですノースフェイスキッズは数量も少ないので他の人と被る可能性は低く、目立つ事間違いないです出品にあたり検品しましたが特に難はございませんが気になる事などあればコメントお待ちしてますあくまで中古品とご理解いただきますようお願いいたします(^^)600フィルパワーのダウンを使用し、優れた保温性を持つフード付きジャケット。表生地には防水透湿性素材・ハイベント®2層構造を採用。フードのファー部分は取り外しが可能です。両胸にはジッパーポケット、両サイドにはフラップ付きポケットあり。

