90’s Free kitten

00s BLEACH コン Tシャツ アニメ 逆輸入 黒崎一護

ecstatic peace!

OLD STUSSY 80s 黒タグ総柄SS 初期タグ

Band T-shirts

バルセロナ 100周年 ユニフォーム ゲームシャツ 1899~1999

Lサイズ

stussy ステューシー 25th記念 レディローマTシャツ

90年代にフリー・キトゥンのLIVE会場で購入したTシャツです。何度か洗ってはいますが着用回数は少なく、確かライブ当日に服の上から着たくらいなので、色落ちや伸びは最小限、破れ穴なし。

カラー 20SS C/NY ポンチ モックネック 半袖 ポンチ Tシャツ 3

USA製 Sids L

ロンワンズTシャツ Lサイズ ブルー新品

平置き 肩幅:50 着丈:74 身幅55 cm

90's超ビッグサイズ NFLゲームシャツ 着丈104



ノースフェイス スタンダード S/S STANDARD RELAX CREW

Free Kittenはソニック・ユース のキム・ゴードン、プッシー・ガロアのジュリィ・カフリッツ、ボアダムスのヨシミ、ペイヴメントのマーク・イボルドの4人のバンド。

Ford Friends Dont Drive Chevy Tシャツ92年

ヨシミちゃん加入後の東京のLIVEで90年代前半です。キム姐さん好きボアダムズ好きヨシミ好きだったので勇んでLIVEを観に行きました。ボアダムズのLIVE等でも必ず限定Tシャツを買っていた当時物です。

22AW⬛︎ジュンヤワタナベ⬛︎ジャミロクワイ⬛︎Tシャツ⬛︎コラボ⬛︎バッファローマン



美品 モンクレール Tシャツ M ブラック

TシャツのロゴがFREE KITTEN ではなく、

新品 GOD SELECTION XXX ケンダルジェンナー Tシャツ M 白

HELLO KITTEN! なのは、当時キム・ゴードンがハロー・キティ大好きで来日LIVEアレンジかなぁと思ってました。なのでバンド名は書いていませんが、背面にはフリーキトゥンやヨシミのレコードも出していたサーストンムーアのレーベル ecstatic peace! のロゴが大きく入っている正規品のバンドTシャツです。USA製HanesのBEEFY-T で、インク汚れもある手作り感満載なので、制作数は少ないものだと思います。当時レコードも会場で一緒に買った記憶です。

バーバリーシンプルロゴTシャツ



DRIES VAN NOTEN×LEN LYE RainbowDanceTシャツ

繋がれたガールのドローイングがレイモンド・ペティボン感があり、ヨシミちゃんがペチボンの絵、と言ってたような気がしますが確かではありません。当時はTシャツもレコードジャケットもキム姐さんプロデュースのアートワークが多いので、ペティボンの絵を使った可能性もありますね。

【APPLEBUM】Bandanna Box Logo Tシャツ 新品【L】



doublet × 洋服の青山 コラボ ダメージロックTシャツ 新品未使用品

長年大切にしてたコレクションを手放すか悩みつつですが、出品いたします。

2着まとめ古着 ハーレーダビッドソン ポケット付き 両面プリント 半袖tシャツ.



GUCCI グッチ Tシャツ xs

90’s

Supreme Duck Down Tシャツ Black Moon

ビンテージ

Needles×URBAN RESEARCH

vintage

Newera yohoji yamamoto ground Y Tシャツ 白.

T-shirt

HUMAN MADE GDC WHITE DAY TEE WHITE 2XL

バンドTシャツ

希少 カートコバーン Tシャツ ヴィンテージ ニルヴァーナ XL

SONIC YOUTH

【人気コラボ】ナイキ×オフホワイト コラボ両面ロゴプリント半袖Tシャツ L

Sonic Youth

新品 定価15,400円 エディフィス ロウワーケース コラボ ボーダーT

ソニックユース

STUSSY HARAJUKU TOKYO×BOUNTY HUNTER コラボT

キム・ゴードン

Baybee様専用90s☆USA☆Marlboro☆マルボロTシャツ☆プリントT

サーストン・ムーア

キムタク HERO VANS Tシャツ

Kim Gordon

Supreme x Pedro Bell Funkadelic Tee j7

Thurston Moore

激レア デニス ロッドマン ビンテージ Tシャツ USA製 アメリカ製 ブラック

ooioo

Beastie Boys Tシャツ

BOREDOMS

23ss Supreme Small Box Tee Logo black L

ボアダムズ

新品 OAMC Tシャツ XLサイズ タイガーカモ

Raymond Pettibon

【Lサイズ】stussy GANG STARR TEE ホワイト

レイモンド・ペティボン

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

90’s Free kitten ecstatic peace! Band T-shirts Lサイズ90年代にフリー・キトゥンのLIVE会場で購入したTシャツです。何度か洗ってはいますが着用回数は少なく、確かライブ当日に服の上から着たくらいなので、色落ちや伸びは最小限、破れ穴なし。USA製 Sids L平置き 肩幅:50 着丈:74 身幅55 cmFree Kittenはソニック・ユース のキム・ゴードン、プッシー・ガロアのジュリィ・カフリッツ、ボアダムスのヨシミ、ペイヴメントのマーク・イボルドの4人のバンド。ヨシミちゃん加入後の東京のLIVEで90年代前半です。キム姐さん好きボアダムズ好きヨシミ好きだったので勇んでLIVEを観に行きました。ボアダムズのLIVE等でも必ず限定Tシャツを買っていた当時物です。TシャツのロゴがFREE KITTEN ではなく、HELLO KITTEN! なのは、当時キム・ゴードンがハロー・キティ大好きで来日LIVEアレンジかなぁと思ってました。なのでバンド名は書いていませんが、背面にはフリーキトゥンやヨシミのレコードも出していたサーストンムーアのレーベル ecstatic peace! のロゴが大きく入っている正規品のバンドTシャツです。USA製HanesのBEEFY-T で、インク汚れもある手作り感満載なので、制作数は少ないものだと思います。当時レコードも会場で一緒に買った記憶です。繋がれたガールのドローイングがレイモンド・ペティボン感があり、ヨシミちゃんがペチボンの絵、と言ってたような気がしますが確かではありません。当時はTシャツもレコードジャケットもキム姐さんプロデュースのアートワークが多いので、ペティボンの絵を使った可能性もありますね。長年大切にしてたコレクションを手放すか悩みつつですが、出品いたします。90’sビンテージvintageT-shirtバンドTシャツSONIC YOUTH Sonic Youthソニックユースキム・ゴードンサーストン・ムーアKim GordonThurston MooreooiooBOREDOMSボアダムズRaymond Pettibonレイモンド・ペティボン

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ennoy × スタイリスト私物 × DAIWA PIER39 Tシャツ LNIRVANA ニルヴァーナ vintage ヴィンテージTシャツ匿名配送・送料無料 希少 Funko Pop*Jollibee Toycon Sレア tシャツ サッポロビールの「生絞り」CMキャラクター「ドン・シボリオーネ」【Looney Tunes】ダズマニアンデビル ビンテージ Tシャツ 90's仮面ライダー 社長ライダー断定Tシャツラフシモンズ 2003AW Tシャツ00s nike vintage jdi tシャツ 古着 just do itモンクレール 半袖 TシャツXLsupreme akira 山形 Tシャツ