ご覧頂き有難うございます!

ARC'TERYX Squamish Hoodyスコーミッシュフーディー S

こちらはUSED品の出品になります!

是非最後までご覧下さいm(_ _)m

⚪商品名

フルジップパーカー

⚪ブランド

LACOSTE ラコステ

⚪サイズ L

・表記サイズ L

・肩幅50

・身幅59

・着丈72

・袖丈68

※平置きで採寸しております。

多少の誤差がある場合がございます。

⚪カラー・素材

レッド ナイロン

⚪コンディション 【A】

ラコステのナイロンジャケット!これからのシーズンのアウターにピッタリ!LACOSTEロゴのグリーンと相性が良いレッドカラー!中生地はメッシュタイプ、両脇にエアホール付きで通気性を確保、その他細部も流石LACOSTEな作り、仕様になっています。

背中の腰近くに1ヶ所黒い点(1mmくらい)の汚れがありますが

カメラに写らないレベルです。その他は美品になると思います。

・ホームクリーニング済み

【S】ほぼ新品、極美品

【A】使用感少なく、状態の良い商品

【B】使用感はありますが、目立つダメージや大きな汚れがない商品

【C】使用感があり、多少のダメージがある商品

【D】使用感があり、大きなダメージがある商品

※基本、全てUSED品になりますので、多少の使用感、毛玉、匂い等がある場合がございます。

リユースにご理解ある方のみ、お買い求め頂けますと幸いです。

即購入可能です!

出来るだけ気持ち良く受け取って、

喜んで頂けるように注意して発送致しますが

梱包の際、圧縮して発送する場合がございます。

保管や発送時によるたたみジワはご容赦くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

