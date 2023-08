30s40s、チャンピオンリバーシブルTシャツです。USA製のデカランタグで表記サイズは読み取れません。カラーはネイビー×イエローで3段のフェルトプリントはイエローです。このタグが付いているスウェットは見たことがありますが、Tシャツはこちらの商品以外、私は見たことがありません。かなりレア度の高い商品です。

各種状態は、プリント上部にシミ1箇所、おへそ周辺に色褪せ、ネックリブ下部に解れ、タグ上部にペンキ汚れ、イエロー面フロントにペンキ汚れが点在、イエロー面バック左袖に汚れがあります。画像3~9枚目で確認して下さい。その他は、小穴等のダメージはありません。生地は厚み保っています。全体的には、色落ちは少ないので、着込んで洗濯していくと、ナス紺へのフェードも期待できる商品です。

各種サイズ

肩幅 48cm

身幅 47cm

着丈 59cm

袖丈 14cm

こちらの商品を着用してアウターはリーバイス506xx・507xx・70505・Leeストームライダー・220等のヴィンテージデニムジャケットやスタータースタジャンやブラウンズビーチジャケットやパタゴニア・ダスパーカー・パフジャケットやヴィンテージスウェット・チャンピオンリバースウィーブ・チャンピオンtシャツ・ヴィンテージtシャツ等、パンツはリーバイス501xx・501zxx等のヴィンテージデニムやリーバイス518・519・800等、足元はコンバースオールスター・ワンスター・ジェブロンスターやバンズエラ・チャッカやレッドウイング等との相性が良いと思います。

追加画像等も対応します。商品説明とプロフィールを確認してからコメント下さい。

複数購入を検討して頂ける場合は、価格交渉に応じます。

チャンピオンリバースウィーブ

上記に記載している商品関係を出品しています。

ご検討、宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

