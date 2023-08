お値下げ大歓迎中です♪

シーピーシェイズ×ロンハーマンのロングスカートです。

上質なコットンガーゼの素材が存分に生かされた柔らかく軽い素材になっています。

裏地はコットンリネンのため肌当たりも優しいです。

あまり使用感のない綺麗な状態です。

自宅洗いokなのも安心かと思います。

ウエストはゴム仕様になっているので楽ちんです。

贅沢にギャザー入りの生地を使っているため、歩くたびにふわりと揺れるのフレアシルエットが素敵です。

お探しの方はぜひどうぞ。

✿サイズ

XS(ゆったりめです)

〇ウエスト: 約 26~38cm

〇総丈 : 約 91cm

※計測値の多少の誤差はご了承ください

✿素材

アメリカ製

表地:綿/コットン100%

裏地:綿/コットン70%

麻/リネン30%

※とても綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品のためたたみジワやわずかな傷なども許せない方はご遠慮ください

※タイトルや説明文にない撮影小物は付きません。

▼スカートは▼

#mashiroのスカート一覧

▼商品一覧は▼

#mashiroの商品一覧

即購入OKです。

フォロー割&まとめ割もしています。

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

シルエット...フレア

素材...麻

季節感...春、夏、秋

お値下げ大歓迎中です♪================CP SHADES シーピーシェイズRon Herman ロンハーマンロングスカート フレアスカート Lily リリー ウォッシャブル 黒 ブラックシーピーシェイズ×ロンハーマンのロングスカートです。毎年完売になる、大人気なお品物◎上質なコットンガーゼの素材が存分に生かされた柔らかく軽い素材になっています。裏地はコットンリネンのため肌当たりも優しいです。あまり使用感のない綺麗な状態です。自宅洗いokなのも安心かと思います。ウエストはゴム仕様になっているので楽ちんです。贅沢にギャザー入りの生地を使っているため、歩くたびにふわりと揺れるのフレアシルエットが素敵です。お探しの方はぜひどうぞ。✿サイズ XS(ゆったりめです)〇ウエスト: 約 26~38cm 〇総丈 : 約 91cm※計測値の多少の誤差はご了承ください✿素材 アメリカ製 表地:綿/コットン100% 裏地:綿/コットン70% 麻/リネン30%※とても綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品のためたたみジワやわずかな傷なども許せない方はご遠慮ください※タイトルや説明文にない撮影小物は付きません。========▼スカートは▼#mashiroのスカート一覧▼商品一覧は▼#mashiroの商品一覧========即購入OKです。フォロー割&まとめ割もしています。カラー...ブラック柄・デザイン...無地シルエット...フレア素材...麻季節感...春、夏、秋

