Microsoft Surface Pro4

Microsoft Office2021付属

surface純正キーボード+surface純正ペンもセットでの出品です。

初期化後、初期設定済み商品です。

到着後すぐ利用可能です!

別のパソコンを購入したため出品します。

最近まで使用していましたが動作に問題ありません。

本体、キーボードに若干傷、汚れありますので

画像でご確認ください。

■基本スペック

・CPU:Intel Core i5-6300U 2.40GHz

・RAM:4GB

・ストレージ:128GB

・OS:Windows 10Pro

・モニタ 12.3インチ

・Microsoft Office 2021

■商品状態

・基本動作確認 OK

・スピーカー OK

・画面タッチ OK

・カメラ OK

・Wi-Fi OK

・顔認証 OK

・Microsoft Office2021 OK

インストール済みです。到着後すぐ利用できます。

・付属品:タイプカバー(キーボード)、アダプタ、ペン

※箱はつきません。

■ Office:Microsoft

Office2021

→アプリケーション内容

・Word ・Excel ・PowerPoint ・OneNote

・Outlook ・Access ・Publisher

・Microsoft teams

【surface pro 4】

SSD/128GB

メモリ/4GB RAM

少し前のモデルですが、Microsoft officeのソフトウェアであれば十分に快適に動作します。

・純正充電器(USB 3.0 ポート x 1)

・純正surfaceペン※電池は入っていません

【純正タイプカバー(グレー)】

購入時は¥20,000程度です。

surface pro 4用の純正タイプカバーです。

シリーズ···Surface(サーフェス)

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 やや傷や汚れあり

