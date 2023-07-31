【SALE／10%OFF ボンドミニミニ　ショルダー vasic mini bond ショルダーバッグ

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vasic bond minimini
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アイボリー
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牛革
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トリーバーチレザーショルダー、ハンドバッグ❗️送料、手数料込み‼️

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角にスレなどもなく美品です。
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数回使用し、目立つ難はありませんがusedにご理解頂ける方よろしくお願いします。

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7分钟前

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