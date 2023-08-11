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最高級 cannondale habit Mサイズ 2020年購入 自転車本体

商品の説明

乗り換えのため出品いたします。
BMX ARESBIKES アーレスバイク フラットランド 16インチ
関西圏であれば車で配送します。
Bianchi 　ROMAⅢ
洗車後、配送します。
[千太様専用]あさひソリューションS-G 26インチ 子供用 自転車
下記プラス
ビアンキ　cスポーツ2
racefaceのドロッパーポスト
tokyobike jr 20インチ　momo【引取限定】
Saintのペダル→傷があります
しのぶ様専用　16インチ Precaliber 身長99-117cm オレンジ
wtbのvoltのサドルです
MERIDA メリダ SCULTURA TEAM FRAME ステム付き
フロントフォークとブレーキに少し傷が入っており、フロントフォークのOリングは紛失した状態です。
INTERMAX CORSA ITALIA EVOLUTION フレームセット
それ以外は特に問題はありません。
★FUN YOKOHAMA ライダーズカフェ　コンプリート
ライト類は付属しません
DAHON k3 14inch ダホン k3 折り畳み

ロードバイク　スコット　2019 foil 20

グラベルロードバイク　トレック　チェックポイント　CHECKPOINT AL4
スペック
benelli（ベネリ）mini Fold16 Classic カスタム

専用定価25万　電動マウンテンバイクエヴォル EVOL
・フレーム：130mm travel, SmartForm C1 Alloy, Proportional Response Tuned, Ai offset drivetrain, ISCG05, BSA 83, Post mount brake, tapered headtube
khs F20-R ミニベロ
・フォーク：RockShox Recon RL, 130mm, DebonAir, 51mm offset
【おとすけ様専用】ロードバイク BOTTECCHIA 8AVIO EVO
・リアショック：RockShox Deluxe Select, DebonAir
品川区直接受渡可　Bianchi ミニベロ　チョコレート
・リム：WTB STX i23 TCS, 32h, tubeless ready
ジャイアント GIANT TCR サイズ M ブルー　ロードバイク
・スポーク：Stainless Steel, 14g
Klein quantum 2 ロードフレーム
・タイヤ:Maxxis Ardent 29 x 2.4
名古屋市等送料無料★パナソニック 小径タイプ電動アシスト自転車 ココモミルク
・クランク：Race Face Ride Cinch, 30T
【不動】フル電動自転車 モペット 20インチ ファットバイク 爆速 直接引取のみ
・ボトムブラケット：Race Face Outboard BB
ANCHOR RSC6 スラム　rival組
・チェーン：KMC X11, 11-speed
パナソニック電動自転車　xu1
・リアコグ：Sunrace, 11-46, 11-speed
【50】ママチャリ　KEITO ブルー　 26インチ　変速付き　自転車
・リアディレーラー：Shimano SLX GS
アサヒスポーツ サイクル27.5インチ
・シフター：Shimano SLX, 11-speed
ルイガノ　子供用自転車20インチ
・ハンドルバー：Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm
黄色　可愛い自転車 大人用
・ステム：Cannondale 3, 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8", 31.8, 0°
bmxストーリー
・ヘッドセット：Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings
GT BMX 20inch
・ブレーキ：Shimano MT200 hydro disc, 180/180mm RT10 rotors

ビーチクルザー　B1

商品の情報

ブランドキャノンデール
商品の状態やや傷や汚れあり

【再出品】スコット　ロードバイク

◆◆マセラティー、折畳自転車、20インチ、

【数回使用・美品！】ヨツバサイクル 18インチ 23区内配達致します！

Panasonic gyutto DX 2014年　バッテリー無し！6月末まで

WEEKEND BIKES　ネイビー

引取価格【99】ミニベロ　シークレットコード206 グリーン　20インチ　自転車
乗り換えのため出品いたします。関西圏であれば車で配送します。洗車後、配送します。下記プラスracefaceのドロッパーポストSaintのペダル→傷がありますwtbのvoltのサドルですフロントフォークとブレーキに少し傷が入っており、フロントフォークのOリングは紛失した状態です。それ以外は特に問題はありません。ライト類は付属しませんスペック・フレーム：130mm travel, SmartForm C1 Alloy, Proportional Response Tuned, Ai offset drivetrain, ISCG05, BSA 83, Post mount brake, tapered headtube・フォーク：RockShox Recon RL, 130mm, DebonAir, 51mm offset・リアショック：RockShox Deluxe Select, DebonAir・リム：WTB STX i23 TCS, 32h, tubeless ready・スポーク：Stainless Steel, 14g ・タイヤ:Maxxis Ardent 29 x 2.4・クランク：Race Face Ride Cinch, 30T・ボトムブラケット：Race Face Outboard BB・チェーン：KMC X11, 11-speed・リアコグ：Sunrace, 11-46, 11-speed・リアディレーラー：Shimano SLX GS・シフター：Shimano SLX, 11-speed・ハンドルバー：Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm・ステム：Cannondale 3, 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8", 31.8, 0°・ヘッドセット：Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings・ブレーキ：Shimano MT200 hydro disc, 180/180mm RT10 rotors

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ブランドキャノンデール
商品の状態やや傷や汚れあり

最高級 cannondale habit Mサイズ 2020年購入 自転車本体

9分钟前

最高級 cannondale habit Mサイズ 2020年購入 自転車本体

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