最高級 cannondale habit Mサイズ 2020年購入 自転車本体

乗り換えのため出品いたします。

BMX ARESBIKES アーレスバイク フラットランド 16インチ

関西圏であれば車で配送します。

Bianchi ROMAⅢ

洗車後、配送します。

[千太様専用]あさひソリューションS-G 26インチ 子供用 自転車

下記プラス

ビアンキ cスポーツ2

racefaceのドロッパーポスト

tokyobike jr 20インチ momo【引取限定】

Saintのペダル→傷があります

しのぶ様専用 16インチ Precaliber 身長99-117cm オレンジ

wtbのvoltのサドルです

MERIDA メリダ SCULTURA TEAM FRAME ステム付き

フロントフォークとブレーキに少し傷が入っており、フロントフォークのOリングは紛失した状態です。

INTERMAX CORSA ITALIA EVOLUTION フレームセット

それ以外は特に問題はありません。

★FUN YOKOHAMA ライダーズカフェ コンプリート

ライト類は付属しません

DAHON k3 14inch ダホン k3 折り畳み



ロードバイク スコット 2019 foil 20



グラベルロードバイク トレック チェックポイント CHECKPOINT AL4

スペック

benelli（ベネリ）mini Fold16 Classic カスタム



専用定価25万 電動マウンテンバイクエヴォル EVOL

・フレーム：130mm travel, SmartForm C1 Alloy, Proportional Response Tuned, Ai offset drivetrain, ISCG05, BSA 83, Post mount brake, tapered headtube

khs F20-R ミニベロ

・フォーク：RockShox Recon RL, 130mm, DebonAir, 51mm offset

【おとすけ様専用】ロードバイク BOTTECCHIA 8AVIO EVO

・リアショック：RockShox Deluxe Select, DebonAir

品川区直接受渡可 Bianchi ミニベロ チョコレート

・リム：WTB STX i23 TCS, 32h, tubeless ready

ジャイアント GIANT TCR サイズ M ブルー ロードバイク

・スポーク：Stainless Steel, 14g

Klein quantum 2 ロードフレーム

・タイヤ:Maxxis Ardent 29 x 2.4

名古屋市等送料無料★パナソニック 小径タイプ電動アシスト自転車 ココモミルク

・クランク：Race Face Ride Cinch, 30T

【不動】フル電動自転車 モペット 20インチ ファットバイク 爆速 直接引取のみ

・ボトムブラケット：Race Face Outboard BB

ANCHOR RSC6 スラム rival組

・チェーン：KMC X11, 11-speed

パナソニック電動自転車 xu1

・リアコグ：Sunrace, 11-46, 11-speed

【50】ママチャリ KEITO ブルー 26インチ 変速付き 自転車

・リアディレーラー：Shimano SLX GS

アサヒスポーツ サイクル27.5インチ

・シフター：Shimano SLX, 11-speed

ルイガノ 子供用自転車20インチ

・ハンドルバー：Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm

黄色 可愛い自転車 大人用

・ステム：Cannondale 3, 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8", 31.8, 0°

bmxストーリー

・ヘッドセット：Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings

GT BMX 20inch

・ブレーキ：Shimano MT200 hydro disc, 180/180mm RT10 rotors

商品の情報 ブランド キャノンデール 商品の状態 やや傷や汚れあり

乗り換えのため出品いたします。関西圏であれば車で配送します。洗車後、配送します。下記プラスracefaceのドロッパーポストSaintのペダル→傷がありますwtbのvoltのサドルですフロントフォークとブレーキに少し傷が入っており、フロントフォークのOリングは紛失した状態です。それ以外は特に問題はありません。ライト類は付属しませんスペック・フレーム：130mm travel, SmartForm C1 Alloy, Proportional Response Tuned, Ai offset drivetrain, ISCG05, BSA 83, Post mount brake, tapered headtube・フォーク：RockShox Recon RL, 130mm, DebonAir, 51mm offset・リアショック：RockShox Deluxe Select, DebonAir・リム：WTB STX i23 TCS, 32h, tubeless ready・スポーク：Stainless Steel, 14g ・タイヤ:Maxxis Ardent 29 x 2.4・クランク：Race Face Ride Cinch, 30T・ボトムブラケット：Race Face Outboard BB・チェーン：KMC X11, 11-speed・リアコグ：Sunrace, 11-46, 11-speed・リアディレーラー：Shimano SLX GS・シフター：Shimano SLX, 11-speed・ハンドルバー：Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm・ステム：Cannondale 3, 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8", 31.8, 0°・ヘッドセット：Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings・ブレーキ：Shimano MT200 hydro disc, 180/180mm RT10 rotors

商品の情報 ブランド キャノンデール 商品の状態 やや傷や汚れあり

ビーチクルザー B1【再出品】スコット ロードバイク◆◆マセラティー、折畳自転車、20インチ、【数回使用・美品！】ヨツバサイクル 18インチ 23区内配達致します！Panasonic gyutto DX 2014年 バッテリー無し！6月末までWEEKEND BIKES ネイビー引取価格【99】ミニベロ シークレットコード206 グリーン 20インチ 自転車