カラー···ブルー

ウエスト平置き 50cm

・股上 38cm

・股下 70cm

・ワタリ 40cm

・裾幅 30cm

【商品紹介】

HIPHOP リバイバル

90s スカル バギー デニム パンツ

希少 ROCA WEAR "State Property"

値下げ致しました!!

173cm 58kg

系統が変わった為出品致します。bboyにおすすめ極太パンツ。これを履くだけでメチャメチャきまります。

ベルトループ1箇所欠損している写真を8枚目にて載せました。

ダメージ写真にてご確認ください。基本古着の出品が多い為、使用感や色褪せプリントの擦れや古着の匂いがある場合がございます。vintage に理解ある方の購入をよろしくお願いします。

素人による採寸です。

EVISU エヴィス NBA MARITHE FRANCOIS GIRBAUD ジルボー Levi's リーバイス silver tab シルバータブ karl kani カナイ fubu フブ PNB ECKO エコー COOGI クージー enyce エニーチェ pelle pelle ペレペレ south pole サウスポール johnny blaze dog town sean john ショーンジョン PHAT FARMファットファーム SNOOP DOGG スヌープ ドッグ rocawear ロカウェア JOKER ジョーカー old オールド Carhartt カーハート ディッキーズ stussy ステゥーシー GAP ギャップ NIKE ナイキ adidas アディダス VANS バンズ ペインター カーゴ ダブルニー ワーク バギー フレア ブーツカット ベルボトムなど国内では見つかりづらい オーバーサイズ ビッグサイズ 極太 ゆるだぼ

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) 商品の状態 やや傷や汚れあり

