✿ No /3205

saint charles big collar dress



ジャンパースカート y's ワイズ

SNIDEL スナイデル

FRAY I.D/デザインタックパフワンピース/新品未使用タグ付送料込み

スィッチングレースドレス レース

【最終値引きですが少額なら交渉可です】 hazama シャツとドレスの二重奏

大人綺麗めワンピース

un3d アンスリード ネックウォーマーベストシャツワンピース



moominmama様専用saramallika 刺繍ワンピース

定価¥26400(税込)

ジャーナルスタンダードレリューム★リネン混紡 Vネックボリュームロングワンピース



ロージーモンスター バレリーナ ワンピース rosymonster チェスティ

【2種類レースを贅沢に使用し、モードに昇華させたレースドレス】【Design/Styling】パーティやお呼ばれなど、ハレの日のオケージョンシーンを彩るレースドレス。スタンドカラーと身頃ラインのサテン切り替えがモードな印象を与え、エレガントだけではない強さのある一着へと昇華しました。リブニットを使用したウエストは位置を高めに設定し、スタイルアップ効果を発揮。背中の大胆なレースアップが、都会的な大人の肌魅せを叶えます。スカート部分には2種類の異なるレースを贅沢に使用し、プリーツ切り替えをあしらうことでデザイン性と動きのある表情豊かなシルエットのどちらも実現しました。【Fabric】繊細で特別感のあるレースをたっぷりと使用しました。

【タグ付き・MERCURYDUO】異素材ドッキングフレアニットワンピース



FURFUR チュールエキゾチック刺繍ワンピース

✿コンディション

ISABEL MARANT ETOILEフローラルロングドレス Lizete

状態の良いused

セルフポートレイト スナイデル パーティ ドレス ワンピース

目立った傷や汚れは見当たらずですが

ピンクハウス期間限定7/3迄お値下げ綿ローンいちご段々ワンピース

中古品古着にご理解頂きご購入下さい。

正絹シルク★着物リメイク 和洋服 チュニック ワンピース 色無地



CLANE / VINTAGE LACE PUFF ONE PIECE

✿カラー /ブラック

【希少】エミリオプッチ 長袖ロングワンピース シルク混 カシュクール S 鑑定済

映りにより色味が異なる場合があります。

Link originalリッチパターンレディワンピース(Mサイズ)



マリア様専用ページ✴︎アンティーク大島紬✴︎着物リメイク*ジャンバースカート*

✿サイズ /0

再入荷 Loungedress(ラウンジドレス) カットマキシワンピース

平置き実寸(約)

マリオ&ルイージ(プロフを必読)様専用⭐︎

肩幅 46cm(袖含む)

マッキントッシュフィロソフィー ロングワンピース ピンク 38 レディース

身幅 39cm

ラメ刺繍チュールワンピース

着丈 125cm

Vネックロングジャンパースカート【完売品】

多少の誤差はご了承ください。

IENA イエナ WA LANCE 別注 フードニットワンピース



ROYAL PARTY レースチュール配色ドレス

素材 / 写真にてご確認ください

トレフル trefleplus お袖ふわっとティアードワンピース



美品 ヨーコチャンYOKO CHAN Vネック バルーン ワンピース 日本製 S

----*----*----*----*

【新品未使用タグ付き】SNIDEL エンブロイダリーカラーマーメイドワンピース

他にもレディースアパレル

TREFELプラスワンのレディースワンピースブラック

大人綺麗めなど多数出品しております✧︎

【美品】セルフォード チュールロングワンピース ドレス サイズ38 9号



BLENHEIMブレンヘイム上質な装いAラインシルエットリネンボリュームOP

#*Ricoのお洋服

ピンクハウス ワンピース



H198 TODAYFUL パイピングデザインロングドレス

宜しければご覧ください( ´◡͐︎`)

TONAL レースドッキングフレアワンピース

----*----*----*----*

白川みきさんプロデュース ポワンパフワンピース



FRAY I.D フレイアイディー★ マルチストライプニットワンピース

◆ 必ずプロフィールご覧頂き、ご購入下さい ◆

マックスマーラMAX Mara 2021SS リネンワンピース



【試着のみ】BLUEBIRD BOULEVARD ロングワンピース

※素人検品のため見落としがある可能性も含めた

テーラードワンピース 未使用タグ付き

お値段ですので、ご了承ください。

☆ KEI HAYAMA Plus ケイハヤマプリュス ワンピース



現在完売色⭐︎ラッフルカラーワンピース

※発送はコンパクトに畳ませて頂きますので

特別限定sale 新品プリーツロングワンピース ベージュ 日本製

畳じわなどご理解お願い致します。

URBAN RESEARCH ROSSOギンガムチェックロングワンピース



HEIHEI / 吊りワンピース

※他でも販売中の為、削除する事がございます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スナイデル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✿ No /3205SNIDEL スナイデルスィッチングレースドレス レース 大人綺麗めワンピース定価¥26400(税込)【2種類レースを贅沢に使用し、モードに昇華させたレースドレス】【Design/Styling】パーティやお呼ばれなど、ハレの日のオケージョンシーンを彩るレースドレス。スタンドカラーと身頃ラインのサテン切り替えがモードな印象を与え、エレガントだけではない強さのある一着へと昇華しました。リブニットを使用したウエストは位置を高めに設定し、スタイルアップ効果を発揮。背中の大胆なレースアップが、都会的な大人の肌魅せを叶えます。スカート部分には2種類の異なるレースを贅沢に使用し、プリーツ切り替えをあしらうことでデザイン性と動きのある表情豊かなシルエットのどちらも実現しました。【Fabric】繊細で特別感のあるレースをたっぷりと使用しました。✿コンディション状態の良いused目立った傷や汚れは見当たらずですが中古品古着にご理解頂きご購入下さい。✿カラー /ブラック 映りにより色味が異なる場合があります。✿サイズ /0平置き実寸(約)肩幅 46cm(袖含む)身幅 39cm着丈 125cm多少の誤差はご了承ください。素材 / 写真にてご確認ください----*----*----*----*他にもレディースアパレル大人綺麗めなど多数出品しております✧︎#*Ricoのお洋服宜しければご覧ください( ´◡͐︎`)----*----*----*----*◆ 必ずプロフィールご覧頂き、ご購入下さい ◆※素人検品のため見落としがある可能性も含めた お値段ですので、ご了承ください。※発送はコンパクトに畳ませて頂きますので 畳じわなどご理解お願い致します。※他でも販売中の為、削除する事がございます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スナイデル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

柿渋染め手ぬぐいリメイク2wayワンピース 侍新品!UN3D. 2wayステッチテントワンピース ジレ レディース タグ付き完売品 LASUD ヤマダヤ メッシュ×ワン ピース アンサンブル 完売品イエナ IENA Vネック ガウン風 コットン ロングフレアワンピース リボン【新品】インゲボルグ ハニカムフラワーチュールワンピ 2WAY ワンピース◆ ルルウィルビー イエローフラワーサーキュラーブラウス&スカート セットアップrielle riche ジャガードワンピースボタンナローワンピース snidel美品【ネストローブ】✤ リネンサイドタックワンピース✤ ビアズリー イチunfil アンフィル / コットンポプリンキャミソールドレス キャミワンピース