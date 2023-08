商品説明

スノードーム オルゴール 城 WALT DISNEY World 50TH

ふもふもてゐ。

例大祭にてGiftブースで販売されました、

東方ぬいぐるみシリーズ22の「ふもふもてゐ。」イベント限定缶バッジ付になります。

ぬいぐるみ、缶バッチともに新品未使用未開封の美品です。

即購入可能

値下げ、バラ売り不可

東方

ぬいぐるみ

ふもふも

GIFT

博麗神社例大祭

上海アリス弦楽団

因幡てゐ

東方永夜抄

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

