※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご容赦下さい。

着丈:65cm

肩幅:47.5cm

袖丈:17cm

身幅:51cm

■アイテム詳細

NIKEの浮世絵Tシャツです。

海外の古着屋で購入しました。

初期オリジナルと比べ、黒富士等相違点ありますが傑作の良デザインとなります。

■アイテムの状態

多少の使用感あり、脇にピンホール

詳細は写真参照

※その他素人検品の為見落とし等ある可能性がございますが、ご理解願います。

used古着商品となるため、新品のような状態ではございません。ヴィンテージアイテムと言うことを理解した上でご購入頂けますと幸いです。

■取り扱いアイテム

アメリカ製

ヴィンテージ

Vintage

Made in USA

Hanes

ヘインズ

Beefy

古着

fruits of the room

フルーツオブザルーム

Anvil

アンビル

RUSSELL ATHLETIC

ラッセルアスレチック

Bantam

バンタム

アメフト

NFL

90s

80s

70s

60s

50s

Nike

ナイキ

adidas

アディダス

トミーフィルフィガー

Carhartt

カーハート

古着男子

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

閲覧頂きありがとうございます。NIKE激レアTシャツです。■ブランド:NIKE■カラー:イエロー■生産国:アメリカ製 made in USA ■サイズ: M※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご容赦下さい。着丈:65cm肩幅:47.5cm袖丈:17cm身幅:51cm■アイテム詳細NIKEの浮世絵Tシャツです。海外の古着屋で購入しました。初期オリジナルと比べ、黒富士等相違点ありますが傑作の良デザインとなります。■アイテムの状態多少の使用感あり、脇にピンホール詳細は写真参照※その他素人検品の為見落とし等ある可能性がございますが、ご理解願います。used古着商品となるため、新品のような状態ではございません。ヴィンテージアイテムと言うことを理解した上でご購入頂けますと幸いです。■取り扱いアイテムアメリカ製ヴィンテージVintageMade in USAHanesヘインズBeefy古着fruits of the roomフルーツオブザルームAnvilアンビルRUSSELL ATHLETICラッセルアスレチックBantamバンタムアメフトNFL90s80s70s60s50sNikeナイキadidasアディダストミーフィルフィガーCarharttカーハート古着男子古着女子

