アワーレガシーのボーダーTシャツです。

気に入っていましたが、金欠の為出品します。

着用回数は1回なので美品だと思います。

サイズは48です。詳しい寸法は4枚目の画像に明記してありますので確認をお願いします。

177センチ60キロでジャストサイズで着用していました。8枚目が着画になります。

あくまで中古品なので神経質な方は購入をお控えください。

farfetchで31300円で購入しました。

公式のオンラインやマッチーズファッションでは48のサイズは完売しているゴールデンサイズです。

ポリエステルとコットンでできていて普通のTシャツと異なり薄いニットのような生地感のTシャツなのですごく涼しくてこれからの季節にぴったりだと思います。ボックスシルエットの半袖Tシャツになるのでシルエットもとても良いです。

アワレガらしさもあって他のTシャツとも差別化できると思います。

カラー···ブルー

Curly&Co RELAXIN D/S TEE “Reversible”

柄・デザイン···ボーダー

vetements 19ss tシャツ

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アワーレガシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アワーレガシーのボーダーTシャツです。気に入っていましたが、金欠の為出品します。着用回数は1回なので美品だと思います。サイズは48です。詳しい寸法は4枚目の画像に明記してありますので確認をお願いします。177センチ60キロでジャストサイズで着用していました。8枚目が着画になります。あくまで中古品なので神経質な方は購入をお控えください。farfetchで31300円で購入しました。公式のオンラインやマッチーズファッションでは48のサイズは完売しているゴールデンサイズです。ポリエステルとコットンでできていて普通のTシャツと異なり薄いニットのような生地感のTシャツなのですごく涼しくてこれからの季節にぴったりだと思います。ボックスシルエットの半袖Tシャツになるのでシルエットもとても良いです。アワレガらしさもあって他のTシャツとも差別化できると思います。balenciagagivenchyy/projectdieselfear of godlouis vuittonalyxyeezymaison margielamiu miusupremeraf simons jean paul gaultiernikepradamarnientire studiosmartin roserick owensttt_mswdairikujohn lawrence sullivan20471120heaven by marc jacobspradakanyetokyo vitaminessentialsambushERLvexedgenerationissey miyakekiko kostadinovour legacyhelmut langstone islandbottega venetia深水光太モーガン蔵人ローズOURSカラー···ブルー柄・デザイン···ボーダー季節感···夏

