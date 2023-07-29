カタログギフトも！ 【付属品完備】GUCCI ディズニーコラボ クラッチバッグ ミッキー その他

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大手リサイクルショップで購入しました。

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正規品になりますので、ご安心してご購入下さい。

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平置き実寸。

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素人採寸なので多少の誤差はご容赦下さい。

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○状態

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大事にしていたのでとても綺麗です。

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○素材

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○付属品

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保存袋、箱、ギャランティカードをお付け致します。

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○配送

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簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

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仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

購入前にコメントお願いします。○アイテム GUCCI グッチ ディズニーコラボ ミッキー クラッチバッグ Disney GGスプリーム ○ 購入元大手リサイクルショップで購入しました。正規品になりますので、ご安心してご購入下さい。ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○サイズ（cm） タテ22 ヨコ31 マチ3平置き実寸。素人採寸なので多少の誤差はご容赦下さい。○状態大事にしていたのでとても綺麗です。○カラーブラウン キャメル ○素材レザー PVC○付属品保存袋、箱、ギャランティカードをお付け致します。○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

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