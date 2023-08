激安通販 【極美品】Nintendo new 3dsLL パールホワイト＋sdカード 携帯用ゲーム本体

オプション

オプションSDカード★安心の整備済み!⭐︎こちらの商品は【極美品】になります⭐︎すでに3DSシリーズ全ての生産が中止している為綺麗な本体はかなり貴重です。プレゼント又はプレイ用にいかがでしょうか?⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎届いたらすぐに遊べる状態です。全ての動作確認済み◎新品バッテリーに交換済み◎ (任天堂純正)アルコール消毒済み◎液晶に黄ばみやドット抜け等なく、発色も良好でございます。また、内蔵バッテリーを新品の物に交換済みなので接続時間も良好です。タッチパネルやボタン等の不具合も一切ございません。画像の物全て丁寧に梱包させて頂き、発送させて頂きます。【ご希望の方はオプション可能】★必需品★+400円 充電器 +400円 SDカード(セーブデータ保存に使用)★ソフト★+500円 とびだせどうぶつの森+500円 大乱闘スマッシュブラザーズ+500円 マリオメーカー +500円 スーパーマリオブラザーズ2あくまで中古品なので完璧をお求めの方はご遠慮下さい(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)他にも別のカラーの3dsを出品してるのでもしよろしければご覧下さい!→#正三角形3ds#ds #任天堂 #ソフト #カセット #3DS

