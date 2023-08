insta360 GO 2

現在入手困難な小型カメラです。

3回ほど使用し、自宅保管になります。

とても綺麗です。

よろしくお願いいたします。

【商品説明】

強力な手ブレ補正機能とIPX8防水機能を搭載。多彩な付属アクセサリーでハンズフリー撮影ができる小型アクションカメラ

・約27gの小型アクションカメラ

・多彩な付属アクセサリーによるカメラ固定やハンズフリー撮影が可能

・カメラ本体はIPX8の防水機能に対応

・滑らかなビデオキャプチャを実現するFlowState技術

・HDR、ハイパーラプス、タイムラプス、スローモーションなど多彩なモードを搭載

・AIの画像認識で動画クリップの自動編集が行えるフラッシュカット機能

・32GBの本体ストレージを内蔵、首掛けの磁気ストラップを使用することで服の胸元にカメラを固定できるほか、簡易クリップで帽子に取り付けることも可能です。また、ピボットスタンドを使用すれば、様々な箇所にカメラを固定することもできます。

本体サイズ:52.9×23.6×20.7(カメラ本体)

バッテリー容量:210mAh(カメラ本体)

連続撮影時間:最大30分間(カメラ単体、ベーシック手ブレ補正動画

充電時間:約35分間(カメラ本体)

インスタ Insta360 go 2

#Insta360

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

