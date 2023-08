BRAND NAME:HORN WORKS

表記SIZE:W40

材質:バッファローレザー

実寸

ウエスト 約98cm(平置き×2の値)

レングス 約79cm

股上 約30cm

ワタリ 約35cm

裾幅 約26cm

CONDITION:未使用(展示品)

大人気!

HORN WORKS社製レザーパンツ

を入荷致しました。

新品定価で買うより安く買いたい。

古着ならではのセンスの良い

こだわりの1品を探していたあなたへ

おすすめの商品となっております。

当店では送料無料となっておりますので

取引情報の入力、お支払のみでOK!

連絡をとるのが苦手な方でも

簡単に取引を進めることができます。

またお支払いただきましたら最短即日

1~2日以内には発送予定ですので

すぐに手にすることができます。

当店の商品は古着を中心に扱っておりますので

ほとんどの商品が1点ものとなっており

二度と手に入らない可能性がありますので

ご承知おきください!

是非このアイテムを手に入れて

あなたのファッションの幅を広げて

あの人からオシャレだなと思われて

ワクワクしながら出かけてみてはいかがですか。

#古着屋BLUES

#古着屋BLUESレザーアイテム一覧

#古着屋BLUESレザーパンツ一覧

#レザーパンツ_ウエスト93cm以上一覧

↑↑↑

上記ハッシュタグをタップ、クリックで

商品の一覧を見ることができます。

絞り込みで探し物が見つけやすくなります。

汚れやダメージ、匂い等の判断には個人差が

ございます。デリケートな方はトラブルの

原因になりかねませんのでお問い合わせを

お願いいたします。

基本的には返品は受け付けておりません。

詳しくはプロフィールをお読みください。

即決★HORN WORKS★未使用 W40 レザーパンツ ホーンワークス メンズ 黒 ブラック 本革 ライダースパンツ 本皮 パンクロック ライディング ツーリング

#AS 48

カラー...ブラック

パンツ丈...フルレングス

柄・デザイン...無地

素材...本革

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 新品、未使用

BRAND NAME:HORN WORKS表記SIZE:W40材質:バッファローレザー実寸ウエスト 約98cm(平置き×2の値)レングス 約79cm股上 約30cmワタリ 約35cm裾幅 約26cmCONDITION:未使用(展示品) 大人気!HORN WORKS社製レザーパンツを入荷致しました。新品定価で買うより安く買いたい。古着ならではのセンスの良いこだわりの1品を探していたあなたへおすすめの商品となっております。当店では送料無料となっておりますので取引情報の入力、お支払のみでOK!連絡をとるのが苦手な方でも簡単に取引を進めることができます。またお支払いただきましたら最短即日1~2日以内には発送予定ですのですぐに手にすることができます。当店の商品は古着を中心に扱っておりますのでほとんどの商品が1点ものとなっており二度と手に入らない可能性がありますのでご承知おきください!是非このアイテムを手に入れてあなたのファッションの幅を広げてあの人からオシャレだなと思われてワクワクしながら出かけてみてはいかがですか。#古着屋BLUES#古着屋BLUESレザーアイテム一覧#古着屋BLUESレザーパンツ一覧#レザーパンツ_ウエスト93cm以上一覧↑↑↑上記ハッシュタグをタップ、クリックで商品の一覧を見ることができます。絞り込みで探し物が見つけやすくなります。汚れやダメージ、匂い等の判断には個人差がございます。デリケートな方はトラブルの原因になりかねませんのでお問い合わせをお願いいたします。基本的には返品は受け付けておりません。詳しくはプロフィールをお読みください。即決★HORN WORKS★未使用 W40 レザーパンツ ホーンワークス メンズ 黒 ブラック 本革 ライダースパンツ 本皮 パンクロック ライディング ツーリング#AS 48カラー...ブラックパンツ丈...フルレングス柄・デザイン...無地素材...本革季節感...春、夏、秋、冬

