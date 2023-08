ロエベ×スタジオジブリ

シリーズ: 銭婆

会員制の業者専門オークションにて購入しております。

複数の鑑定士によって鑑定されているため

安心してご購入下さい^ ^

状態は新品未使用になります。

サイズはXLです。

気持ちのいい取引を心がけております。

気になる点はなんなりとご質問下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ロエベ 商品の状態 新品、未使用

