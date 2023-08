新品タグ付き デットストック レア 80年代ヴィンテージ品 LEVI'S 718-0914 STUDENT リーバイス アメリカ製 USA製 濃紺ストレートジーンズ レディースデニム W26 S相当

LEVI'S 551 718-0914 STUDENT 80s MADE IN USA DENIM PANT

80年代のリーバイス デニムパンツです。

タグ的に80年代のです。

徐々に値段が上がってきている80.90年代製、ヴィンテージのアメリカ製です。

■サイズ

表示サイズ W26

S相当

■実寸

ウエスト約66cm (平置き×2)

股上約25cm

股下約82cm

裾幅約18cm

渡り幅約25cm

平置き状態での採寸となります。

多少の誤差はお許しください

■素材

綿100%

■コンディション

新品タグ付きのデットストック品です

◎配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

◎送料の関係で発送する際はなるべく小さく折り畳みます事ご了承お願い致します。

◎USED品のご使用になれた方、USED品にご理解のある方のご購入をお願い致します。

☆そのほかにも多数ジーンズを出品しております。よろしければご確認ください☆

#サカジンL60~69

↑↑ウエスト60~69㎝のレディース商品はこちら

3736AL

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 新品、未使用

