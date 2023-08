【国内正規総代理店アイテム】 merrellスニーカー ★新品★26cmメレル MQM 　レア 2 FLEX スニーカー

★海外お取り寄せ新品★

ナイキエアフォース1ユーティリティボルト2

日本の最大手ECサイトでは、海外お取り寄せ品として23730円で販売中です。

USサイズ...8(26cm 2E相当)

重量... 708g

カラー...ベージュ

素材...ナイロン

トレイルランシューズとハイキングシューズの一番の特徴を組み合わせたシューズです。トレイルでのパフォーマンスを損なうことなく、足をしっかりと支えて保護します。

柔軟なクッションミッドソール、マウンテングレードのアウトソールが特徴。 トレイル ランナーとハイカーの最高の機能をすべて 1 つの靴に組み合わせています。

ゴアテックス加工のため、雨の日にもお使いいただける商品です。

軽量かつ、お色合わせしやすい靴のためにタウンユースにもいかがでしょうか?

●主な特徴です。

Gore-Tex® 防水メンブレンと防水メッシュアッパー

接着剤を使用した InvisibleFit 構造で、軽量で高い透湿性を備えた保護を実現し、保護性のないシューズのようなフィットと感触を提供よりしっかりとしたフィットを実現するタン一体型シューレースシステム、異物の侵入を防ぐベローズタン、保護 TPU トウキャップ

柔軟なサポートのための Kinetic Fit™ Base 取り外し可能な成形済みインソール

かかとの Merrell Air クッションにより衝撃を吸収し、安定性が向上

ミッドソールの FLEXconnect® 双方向フレックスグルーブにより、接地感を向上

保護用のロックプレート

Merrell マウンテングレード Quantum grip™ ラバーアウトソール、ラグの深さ: 5mm

●その他、注意事項:

専用のお箱に凹みなどがございます。あくまでも梱包目的であることをご理解いただける方は、ご検討ください。

事前連絡なしで、ご購入いただけます。

値下げ交渉、クレームは、対応しておりません。ご了承願います。

サイズが合わなかった、思った商品ではなかったなど、お客様都合でのご返品の送料は、購入者様のご負担でお願いします。

#メレル

#メンズスニーカー

#MERRELL

#ハイキングシューズ

#トレイルランニング

#ハイキング

#トレイル

#GORETEX

#ゴアテックス

#ウォータープルーフ

#トレッキング

#登山

#山登り

#ハイキング

#アウトドア

#屋久島

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド メレル 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド メレル 商品の状態 新品、未使用

