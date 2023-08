祖父のコレクションの品々から出品します。

絵画や美術品 陶芸品 民芸品 工芸品などなど、幅広いお品を集めるのが大好きだった祖父のコレクションになります。

ご不明な点がございましたら、ご購入前にコメントにて、ご確認ください。

谷内 六郎(たにうち ろくろう、1921年12月2日 - 1981年1月23日)は、日本の画家。ノスタルジックな昭和の風景を描いた画家で、『週刊新潮』の表紙を手掛けた作家として知られる

作者 谷内六郎

題名 北風の入場式

技法ダイヤモンドスクリーニング

プリントNo. 347/800

サイズ

イメージ 201mmx140mm

ペーパー 303mmx242mm

額サイズ

32×25.8㎝

●コメントやり取り中でも購入された方を優先しますので、ご了承下さい。

●アンティークや骨董、古美術 陶芸品 工芸品がお好きな方は、写真をよく見てご判断下さい。素人撮影で恐縮では御座いますが、ご購入は慎重に写真をよく見てご判断下さい。

●あくまで個人出展、自宅保管ですので、神経質な方のご購入はお控え下さい。発送用の段ボールや梱包材はリサイクルのものを利用しますので、ご了承下さい。しっかり丁寧に梱包し、お届け致します。

広路様谷内六郎 版画『北風の入場式』347/800 ダイヤモンド・スクリーニング

即購入大歓迎です。その他お品物とおまとめも可能ですので、お気軽にコメント下さい。(平日のご返信は遅くなる場合が御座います)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

祖父のコレクションの品々から出品します。絵画や美術品 陶芸品 民芸品 工芸品などなど、幅広いお品を集めるのが大好きだった祖父のコレクションになります。ご不明な点がございましたら、ご購入前にコメントにて、ご確認ください。谷内 六郎(たにうち ろくろう、1921年12月2日 - 1981年1月23日)は、日本の画家。ノスタルジックな昭和の風景を描いた画家で、『週刊新潮』の表紙を手掛けた作家として知られる作者 谷内六郎題名 北風の入場式技法ダイヤモンドスクリーニングプリントNo. 347/800サイズイメージ 201mmx140mmペーパー 303mmx242mm額サイズ32×25.8㎝●コメントやり取り中でも購入された方を優先しますので、ご了承下さい。●アンティークや骨董、古美術 陶芸品 工芸品がお好きな方は、写真をよく見てご判断下さい。素人撮影で恐縮では御座いますが、ご購入は慎重に写真をよく見てご判断下さい。●あくまで個人出展、自宅保管ですので、神経質な方のご購入はお控え下さい。発送用の段ボールや梱包材はリサイクルのものを利用しますので、ご了承下さい。しっかり丁寧に梱包し、お届け致します。即購入大歓迎です。その他お品物とおまとめも可能ですので、お気軽にコメント下さい。(平日のご返信は遅くなる場合が御座います)#骨董#時代物#古道具#アンティーク#陶芸品#工芸品#古民具#インテリア#コレクション#湯呑み#ぐい呑#茶道具#茶器#漆器#急須形式···額縁入り

