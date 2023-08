Manfrotto オートポール032 黒

高さ : 210~370cm

外形 : 外径約40~45mmφ

たのメル便で発送いたします。

たのメル便の送料(8,600円)込みの価格となります。

しばらく使っていなかったので出品いたしました。

状態は、画像で確認お願い致します。

中古品ですので、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。

送料のみで8,600円かかりますので、配送時の事故等で破損等の場合以外の返品は受け付けておりませんのでご了承ください。

よろしくお願いいたします。

#オートポール #マンフロット #ポール #撮影 #機材

商品の情報 ブランド マンフロット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

