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【日本未発売】 DSC-RX100 動作品 デジタルカメラ

商品の説明

「SONY Cyber-Shot RX DSC-RX100」です。
Leica Ernst Leitz Wetzlar
RX100シリーズ初代ですが、シリーズの中でも最軽量ボディとなっていますので、持ち運びに便利です♪
Nikon1 J1 ニコン ミラーレス一眼 カメラ レッド　美品

Nikon D7200本体と単焦点、望遠レンズ他
出品物：
C5530☆美品 CANON EOS 70D キャノン ダブルズームキット
　・本体(別売り純正グリップ付)
【キャノン】Canon EOS 5D MarkIII トリプルレンズセット
　・リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1)
[訳あり] EOS KISS X8I(W) Wズームキット

SONY nex-5N ホワイト
状態：
【24時間以内発送】Nikon D100 Wi-Fi対応SD付き
動作、撮影・再生等の機能、ボタン等問題ありませんでした。
Panasonic DMC-GM1K ボディのみ
外観、スレ・傷はございますが、総じてキレイだと思います。
FUJI FILM FinePix XP130
液晶は薄い傷があります。
sony α6000 ミラーレス一眼カメラ

SONY ILCE−5100 α5100 シグマ 19mm レンズ
バッテリーは使用していたものですので、多少なりとも劣化していると思います。
フィルムカメラ　ペンタックス　動作美品　espio120sw ⅱ

❤️予備バッテリー付❤️Canon EOS kiss M 超望遠レンズセット❤️
AVCHD: AVCHD Progressive
voigtlander VM-E CLOSE FOCUS ADPTER アダプタ
CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT
【PENTAX k-s1】 レンズ3本　充電器　バッテリー
HDMI端子数(新): 1
良品 FUJIFILM X-T2 富士フイルム ミラーレス一眼 Xマウント
SDカード対応種類: SDXC
Nikon D5300☆スマホに転送できるWiFi機能つき一眼レフ☆3458
WiFi: WiFi Ready
ショット数206回♪ Canon キャノン EOS Kiss X3 #5610
color: BLACK
NICON⭐︎COOLPIX B700⭐︎ジャンク品
センサーサイズ: 13.2 X 8.8 mm
[taka様専用]Canon EOS M10 ボディ BK wレンズキット
センサーサイズ(新): 1型
toshiry2002様専用　LUMIX GF1
バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池
SONY ILCE−7R ILCE-7R ソニー a7r ボディ
ビデオ・画質: AVCHD
Canon PowerShot G3X+EVF-DC1
フォーサーズ種類: フォーサーズ以外
panasonic DMC-GF6 レッド本体のみ
メモリカード対応種類: メモリステックPROデュオ
RICOH リコー　GR DIGITAL III 3 動作確認済み
モニタ有
【専用】 ライカQ2 （付属品完備、使用回数 少、オマケ付き）
光学ズームクラス別: 3.5〜4.4倍
新品未使用 デジタル一眼カメラ「ILCE-7RM4」
動画圧縮方式: MPEG4
キャノン canon kiss x8i 標準&望遠レンズセット
動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上
ダブルレンズの大満足商品❤️SONY SLT−A33
動画記録画素数: 1920X1080
【美品】 SONY ソニー DSC-W350 SDカード/予備バッテリー付
可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター
LUMIX G8　G 25mm F1.7 ASPH. H-H025-K
手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式
【F114】Canon IXY 430F PK　コンデジ　カメラ
撮像素子種類: CMOS
Nikon D3500 18-55VR +NIKKOR35mmタイムセール中！
総画素数クラス別3: 601万画素以上
【即日配送！】Nikon D5300 一眼レフ　初心者おすすめ！
静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上
EOS 20D 50mm f1.8付き
顔認識種類: 顔・笑顔認識機能
デジタルカメラ8台FINE PIXF401パワーショットS90現場監督等ジャンク

【美品】オリンパス EM10 Mark2 & EZレンズ14-22mmブラック黒
#ソニー
美品 OLYMPUS E-PL6 ホワイト　ボディ
#SONY

FUJIFILM X-T30II ボディ シルバー ミラーレス一眼

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態傷や汚れあり

EOS 5D Mark III ボディ＋レンズ＋CFカード＋バッテリーグリップ

❤️初心者オススメ❤️スマホ転送❤️Nikon Ｄ3000❤️手振れ補正付き❤️

☆Canon EOS 5D Mark Ⅵ 、レンズセット☆

Canon ミラーレス一眼カメラ EOS M10 BK ブラック
「SONY Cyber-Shot RX DSC-RX100」です。RX100シリーズ初代ですが、シリーズの中でも最軽量ボディとなっていますので、持ち運びに便利です♪出品物：　・本体(別売り純正グリップ付)　・リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1)状態： 動作、撮影・再生等の機能、ボタン等問題ありませんでした。 外観、スレ・傷はございますが、総じてキレイだと思います。 液晶は薄い傷があります。 バッテリーは使用していたものですので、多少なりとも劣化していると思います。AVCHD: AVCHD ProgressiveCAMERA TECHNOLOGY: COMPACTHDMI端子数(新): 1SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi Readycolor: BLACKセンサーサイズ: 13.2 X 8.8 mmセンサーサイズ(新): 1型バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池ビデオ・画質: AVCHDフォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: メモリステックPROデュオモニタ有光学ズームクラス別: 3.5〜4.4倍動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 1920X1080可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式撮像素子種類: CMOS総画素数クラス別3: 601万画素以上静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上顔認識種類: 顔・笑顔認識機能#ソニー#SONY

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態傷や汚れあり

【日本未発売】 DSC-RX100 動作品 デジタルカメラ

35分钟前

【日本未発売】 DSC-RX100 動作品 デジタルカメラ

¥17,800 ¥13,350

(税込) 送料込み
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コメント (11)

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