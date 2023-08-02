オープニング 大放出セール Pt900 クリソベリルキャッツアイ 5.53ct リング リング

【hs2004014】

アコヤ本真珠 パールＫ18 アンティークジュエリー リング Ｐ3

クリソベリルキャッツアイ / ルビー / エメラルド / ダイヤモンド付きリングになります。

Pt900 D0.568ct Gカラー SI2 Very Good ダイヤリング



ヴァンドーム青山 プラチナ ダイヤモンド リング 9号

透明度の高いクリソベリルキャッツアイ が超豪華にリーフデザインで5.53ct‼︎ ふどうのようですね。

リラ 鏡面オーバルラインダイヤリング 11号

脇石の ルビー エメラルド ダイヤモンド もテリ（輝き）が抜群にある石がお洒落にセッティングされ、キラキラと高級感を惹きたてています♪

専用】Dior 30 MONTAIGNE リング



cheka チェカゴールド2連リング #9

素材 : Pt900

プラチナ ダイヤモンド ペリドット（8月誕生石）ピンキーリング

石 : クリソベリルキャッツアイ 5.53ct

K14WG ラベンダー翡翠リング 定価620,000

ルビー 0.13ct

新品 Pt950. 天然ダイヤ0.17ct リング

エメラルド 0.21ct

GUCCI グッチ リング 指輪 13号 シルバー 美品

ダイヤモンド 0.05ct

Van Cleef & Arpels ヴァンクリーフ&アーペル ペルレ 新品

号数 : 11号

★最終★malcolm betts ★マルコムベッツ ★18金 ルビー

重さ : 11.9g

定価332860円ダミアーニ DAMIANI オニキス (ブラックダイヤモンド)



4℃ ヨンドシー プラチナ 指輪



エルメスのリング

※ご購入の前に必ず、プロフィール欄をお読みくださいm(__)m

take-up



りかち様 カナリートルマリン

ダイヤモンド

K18金 ジュエリーマキ アクアマリン リング 2,3グラム サイズ11号

サファイア

①リング美品♯148サイズ12号 ジョージジェンセン/ GEORG JENSEN

ルビー

ete K10MPG ペア ダイヤモンド クラフト リング 9号

エメラルド

最高品質.pt950小蛮腰1カラットダイヤリングプラチナ結婚指輪 2

トラピッチェ

ヴェルヴェットラウンジ スターダストミッキーリング ディズニーミッキーマウス指輪

アレキサンドライト

the lettering E リング シルバー925 アルファベット

レッドスピネル

TA-KA様専用 大幅値下げしました！ルービー&ダイアモンド18金リング

ブラックオパール

【新品仕上げ済 レア品】カルティエ パンテール リング ラッカー【11132】

パパラチアサファイア

✧*。MIKIMOTO K14 パールリング✧*。

パライバトルマリン

★DIAMOND SHIRAISHI★ ダイヤモンド 婚約指輪 Pt950

コンクパール

雲様専用

デマンドイドガーネット （ロシア産）

新品Pt.ボルダーオパールリング レア

タンザナイト

専用JE326★高級ダイヤモンド0.12ct K18WG エタニティリング

翡翠

さんもじ様 マリエレーヌドゥタイヤック リップリング

アウイナイト

[再値下げ]GUCCIシルバー Gリング リング 指輪 17号

ルベライト

agete アガットリング 13号

アクアマリン （サンタマリア産）

Pt900 クリソベリルキャッツアイ 5.53ct リング

アンデシン

エルメス新品未使用リング

クリソベリルキャッツアイ

D0.3ct 人気のテーパーカットK18WG天然ダイヤモンドリング vo

インペリアルトパーズ

ディオール リング スネーク 蛇 ヴィンテージ K18 YG ダイヤ CD レア

ツァゾライト

ヴァンクリーフ ペルレ ゴールドパールリング イエローゴールド 48

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k18金 貝殻 ダイヤモンドリング

ボルダーオパール

【新品仕上げ済】ティファニー ノーツナローリング K18YG 指輪 12号 中古

スペサルタイトガーネット

アガット ホースシュー クローバー 馬蹄 リング 13号

ロードライトガーネット

TASAKI 田崎真珠 ボリューム天然アコヤ本真珠リング K14WG 14.5号

スフェーン

高品質.PT 950プラチナツイスト腕の指輪1カラットの結婚指輪 09

ジルコン

K18 リング ダイヤモンド 約12号 ⭐GHAU44540

ルース

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ノーヒート

S様専用 プラチナダイヤモンドリング

カラーチェンジ

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宝石大好き

CBK23 草花透かし彫天然赤珊瑚18金デザインリング 彫刻 K18 10.5号

バイジュエリー

鑑別書付きあこや真珠花珠9mmプラチナリング

GIA

k18ダイヤモンドリング 0.3ct エタニティ

GRS

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上記宝石やジュエリーがお好きな方におすすめです♪

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【hs2004014】クリソベリルキャッツアイ / ルビー / エメラルド / ダイヤモンド付きリングになります。透明度の高いクリソベリルキャッツアイ が超豪華にリーフデザインで5.53ct‼︎ ふどうのようですね。脇石の ルビー エメラルド ダイヤモンド もテリ（輝き）が抜群にある石がお洒落にセッティングされ、キラキラと高級感を惹きたてています♪素材 : Pt900石 : クリソベリルキャッツアイ 5.53ct ルビー 0.13ct エメラルド 0.21ct ダイヤモンド 0.05ct号数 : 11号重さ : 11.9g※ご購入の前に必ず、プロフィール欄をお読みくださいm(__)mダイヤモンドサファイアルビーエメラルドトラピッチェアレキサンドライトレッドスピネル ブラックオパールパパラチアサファイアパライバトルマリン コンクパールデマンドイドガーネット （ロシア産）タンザナイト翡翠アウイナイトルベライトアクアマリン （サンタマリア産）アンデシンクリソベリルキャッツアイインペリアルトパーズツァゾライト珊瑚ボルダーオパールスペサルタイトガーネットロードライトガーネットスフェーンジルコンルースノーヒートカラーチェンジ宝石大好きバイジュエリーGIA GRSCGL↑ ↑ ↑ ↑ ↑上記宝石やジュエリーがお好きな方におすすめです♪

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✴︎No.309✴︎ K18 リング ジャンク品！★Tiffany&Co.★ ソレスト ダイヤリング 指輪 定価89万【newデザイン】可愛いクローバー モアサナイト ピアス K18YGCHANEL ウルトラ コレクション リング【新品】 Ｋ１８ ＰＴ９００ コンビ 縄デザインリングTHE KISS ディズニー プリンセス 指輪 #7号 美女と野獣 ベル