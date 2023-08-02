オープニング 大放出セール Pt900 クリソベリルキャッツアイ 5.53ct リング リング

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【hs2004014】
アコヤ本真珠 パールＫ18 アンティークジュエリー リング Ｐ3
クリソベリルキャッツアイ / ルビー / エメラルド / ダイヤモンド付きリングになります。
Pt900 D0.568ct Gカラー SI2 Very Good ダイヤリング
ヴァンドーム青山 プラチナ ダイヤモンド リング 9号
透明度の高いクリソベリルキャッツアイ が超豪華にリーフデザインで5.53ct‼︎ ふどうのようですね。
リラ 鏡面オーバルラインダイヤリング 11号
脇石の ルビー エメラルド ダイヤモンド もテリ（輝き）が抜群にある石がお洒落にセッティングされ、キラキラと高級感を惹きたてています♪
専用】Dior 30 MONTAIGNE リング
cheka チェカゴールド2連リング #9
素材 : Pt900
プラチナ ダイヤモンド ペリドット（8月誕生石）ピンキーリング
石 : クリソベリルキャッツアイ 5.53ct
K14WG ラベンダー翡翠リング 定価620,000
ルビー 0.13ct
新品 Pt950. 天然ダイヤ0.17ct リング
エメラルド 0.21ct
GUCCI グッチ リング 指輪 13号 シルバー 美品
ダイヤモンド 0.05ct
Van Cleef & Arpels ヴァンクリーフ&アーペル ペルレ 新品
号数 : 11号
★最終★malcolm betts ★マルコムベッツ ★18金 ルビー
重さ : 11.9g
定価332860円ダミアーニ DAMIANI オニキス (ブラックダイヤモンド)
4℃ ヨンドシー プラチナ 指輪
エルメスのリング
※ご購入の前に必ず、プロフィール欄をお読みくださいm(__)m
take-up
りかち様 カナリートルマリン
ダイヤモンド
K18金 ジュエリーマキ アクアマリン リング 2,3グラム サイズ11号
サファイア
①リング美品♯148サイズ12号 ジョージジェンセン/ GEORG JENSEN
ルビー
ete K10MPG ペア ダイヤモンド クラフト リング 9号
エメラルド
最高品質.pt950小蛮腰1カラットダイヤリングプラチナ結婚指輪 2
トラピッチェ
ヴェルヴェットラウンジ スターダストミッキーリング ディズニーミッキーマウス指輪
アレキサンドライト
the lettering E リング シルバー925 アルファベット
レッドスピネル
TA-KA様専用 大幅値下げしました！ルービー&ダイアモンド18金リング
ブラックオパール
【新品仕上げ済 レア品】カルティエ パンテール リング ラッカー【11132】
パパラチアサファイア
✧*。MIKIMOTO K14 パールリング✧*。
パライバトルマリン
★DIAMOND SHIRAISHI★ ダイヤモンド 婚約指輪 Pt950
コンクパール
雲様専用
デマンドイドガーネット （ロシア産）
新品Pt.ボルダーオパールリング レア
タンザナイト
専用JE326★高級ダイヤモンド0.12ct K18WG エタニティリング
翡翠
さんもじ様 マリエレーヌドゥタイヤック リップリング
アウイナイト
[再値下げ]GUCCIシルバー Gリング リング 指輪 17号
ルベライト
agete アガットリング 13号
アクアマリン （サンタマリア産）
Pt900 クリソベリルキャッツアイ 5.53ct リング
アンデシン
エルメス新品未使用リング
クリソベリルキャッツアイ
D0.3ct 人気のテーパーカットK18WG天然ダイヤモンドリング vo
インペリアルトパーズ
ディオール リング スネーク 蛇 ヴィンテージ K18 YG ダイヤ CD レア
ツァゾライト
ヴァンクリーフ ペルレ ゴールドパールリング イエローゴールド 48
珊瑚
k18金 貝殻 ダイヤモンドリング
ボルダーオパール
【新品仕上げ済】ティファニー ノーツナローリング K18YG 指輪 12号 中古
スペサルタイトガーネット
アガット ホースシュー クローバー 馬蹄 リング 13号
ロードライトガーネット
TASAKI 田崎真珠 ボリューム天然アコヤ本真珠リング K14WG 14.5号
スフェーン
高品質.PT 950プラチナツイスト腕の指輪1カラットの結婚指輪 09
ジルコン
K18 リング ダイヤモンド 約12号 ⭐GHAU44540
ルース
【人気デザイン・9号】アガット レディース 指輪 リング ダイヤ ゴールド 金
ノーヒート
S様専用 プラチナダイヤモンドリング
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GRS
MAISON JEWELL
CGL
K14WG“ホワイトゴールド”リンデンスタールビー リング 指輪
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?新品?24K金コイン開きリング女性のリング黄金999
上記宝石やジュエリーがお好きな方におすすめです♪
✴︎No.309✴︎ K18 リング ジャンク品！
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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【hs2004014】クリソベリルキャッツアイ / ルビー / エメラルド / ダイヤモンド付きリングになります。透明度の高いクリソベリルキャッツアイ が超豪華にリーフデザインで5.53ct‼︎ ふどうのようですね。脇石の ルビー エメラルド ダイヤモンド もテリ（輝き）が抜群にある石がお洒落にセッティングされ、キラキラと高級感を惹きたてています♪素材 : Pt900石 : クリソベリルキャッツアイ 5.53ct ルビー 0.13ct エメラルド 0.21ct ダイヤモンド 0.05ct号数 : 11号重さ : 11.9g※ご購入の前に必ず、プロフィール欄をお読みくださいm(__)mダイヤモンドサファイアルビーエメラルドトラピッチェアレキサンドライトレッドスピネル ブラックオパールパパラチアサファイアパライバトルマリン コンクパールデマンドイドガーネット （ロシア産）タンザナイト翡翠アウイナイトルベライトアクアマリン （サンタマリア産）アンデシンクリソベリルキャッツアイインペリアルトパーズツァゾライト珊瑚ボルダーオパールスペサルタイトガーネットロードライトガーネットスフェーンジルコンルースノーヒートカラーチェンジ宝石大好きバイジュエリーGIA GRSCGL↑ ↑ ↑ ↑ ↑上記宝石やジュエリーがお好きな方におすすめです♪
商品の情報
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オープニング 大放出セール Pt900 クリソベリルキャッツアイ 5.53ct リング リング
375
19分钟前
オープニング 大放出セール Pt900 クリソベリルキャッツアイ 5.53ct リング リング
¥
78,000
¥
41,340
(税込) 送料込み
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アクセサリー
リング
Pt900 クリソベリルキャッツアイ 5.53ct リング
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
8650360
328
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オープニング 大放出セール Pt900 クリソベリルキャッツアイ 5.53ct リング リング
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