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オープニング 大放出セール Pt900 クリソベリルキャッツアイ 5.53ct リング リング

商品の説明

【hs2004014】
アコヤ本真珠　パールＫ18　アンティークジュエリー　リング　Ｐ3
クリソベリルキャッツアイ / ルビー / エメラルド / ダイヤモンド付きリングになります。
Pt900　D0.568ct　Gカラー　SI2　Very Good ダイヤリング

ヴァンドーム青山　プラチナ　ダイヤモンド　リング　9号
透明度の高いクリソベリルキャッツアイ が超豪華にリーフデザインで5.53ct‼︎ ふどうのようですね。
リラ　鏡面オーバルラインダイヤリング　11号
脇石の ルビー エメラルド ダイヤモンド もテリ（輝き）が抜群にある石がお洒落にセッティングされ、キラキラと高級感を惹きたてています♪
専用】Dior 30 MONTAIGNE リング

cheka チェカゴールド2連リング　#9
素材 : Pt900
プラチナ ダイヤモンド ペリドット（8月誕生石）ピンキーリング
石 : クリソベリルキャッツアイ 5.53ct
K14WG ラベンダー翡翠リング 定価620,000
　　ルビー 0.13ct
新品　Pt950. 天然ダイヤ0.17ct リング
　　エメラルド 0.21ct
GUCCI グッチ リング 指輪 13号 シルバー 美品
　　ダイヤモンド 0.05ct
Van Cleef & Arpels ヴァンクリーフ&アーペル　ペルレ　新品
号数 : 11号
★最終★malcolm betts ★マルコムベッツ ★18金　ルビー
重さ : 11.9g
定価332860円ダミアーニ DAMIANI オニキス (ブラックダイヤモンド)

4℃ ヨンドシー　プラチナ　指輪

エルメスのリング
※ご購入の前に必ず、プロフィール欄をお読みくださいm(__)m
take-up

りかち様　カナリートルマリン
ダイヤモンド
K18金 ジュエリーマキ　アクアマリン　リング　2,3グラム　サイズ11号
サファイア
①リング美品♯148サイズ12号 ジョージジェンセン/ GEORG JENSEN
ルビー
ete K10MPG ペア ダイヤモンド クラフト リング　9号
エメラルド
最高品質.pt950小蛮腰1カラットダイヤリングプラチナ結婚指輪 2
トラピッチェ
ヴェルヴェットラウンジ スターダストミッキーリング ディズニーミッキーマウス指輪
アレキサンドライト
the lettering E リング　シルバー925 アルファベット
レッドスピネル
TA-KA様専用　大幅値下げしました！ルービー&ダイアモンド18金リング
ブラックオパール
【新品仕上げ済 レア品】カルティエ パンテール リング ラッカー【11132】
パパラチアサファイア
✧*。MIKIMOTO K14 パールリング✧*。
パライバトルマリン
★DIAMOND SHIRAISHI★ ダイヤモンド 婚約指輪 Pt950
コンクパール
雲様専用
デマンドイドガーネット （ロシア産）
新品Pt.ボルダーオパールリング レア
タンザナイト
専用JE326★高級ダイヤモンド0.12ct K18WG エタニティリング
翡翠
さんもじ様　　マリエレーヌドゥタイヤック　リップリング
アウイナイト
[再値下げ]GUCCIシルバー Gリング　リング 指輪　17号
ルベライト
agete アガットリング　13号
アクアマリン （サンタマリア産）
Pt900 クリソベリルキャッツアイ 5.53ct リング
アンデシン
エルメス新品未使用リング
クリソベリルキャッツアイ
D0.3ct 人気のテーパーカットK18WG天然ダイヤモンドリング　vo
インペリアルトパーズ
ディオール　リング　スネーク　蛇　ヴィンテージ　K18　YG　ダイヤ　CD　レア
ツァゾライト
ヴァンクリーフ　ペルレ　ゴールドパールリング　イエローゴールド　48
珊瑚
k18金 貝殻　ダイヤモンドリング
ボルダーオパール
【新品仕上げ済】ティファニー ノーツナローリング K18YG 指輪 12号 中古
スペサルタイトガーネット
アガット ホースシュー　クローバー　馬蹄　リング　13号
ロードライトガーネット
TASAKI　田崎真珠　ボリューム天然アコヤ本真珠リング　K14WG 14.5号
スフェーン
高品質.PT 950プラチナツイスト腕の指輪1カラットの結婚指輪 09
ジルコン
K18　リング　ダイヤモンド　約12号　⭐GHAU44540
ルース
【人気デザイン・9号】アガット　レディース　指輪　リング　ダイヤ　ゴールド　金
ノーヒート
S様専用　プラチナダイヤモンドリング
カラーチェンジ
夜まで値下げ！★I-PRIMO★ 婚約指輪 Pt950 エンゲージリング
宝石大好き
CBK23 草花透かし彫天然赤珊瑚18金デザインリング 彫刻 K18 10.5号
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MAISON JEWELL
CGL
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上記宝石やジュエリーがお好きな方におすすめです♪

✴︎No.309✴︎ K18 リング　ジャンク品！

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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【hs2004014】クリソベリルキャッツアイ / ルビー / エメラルド / ダイヤモンド付きリングになります。透明度の高いクリソベリルキャッツアイ が超豪華にリーフデザインで5.53ct‼︎ ふどうのようですね。脇石の ルビー エメラルド ダイヤモンド もテリ（輝き）が抜群にある石がお洒落にセッティングされ、キラキラと高級感を惹きたてています♪素材 : Pt900石 : クリソベリルキャッツアイ 5.53ct　　ルビー 0.13ct　　エメラルド 0.21ct　　ダイヤモンド 0.05ct号数 : 11号重さ : 11.9g※ご購入の前に必ず、プロフィール欄をお読みくださいm(__)mダイヤモンドサファイアルビーエメラルドトラピッチェアレキサンドライトレッドスピネル ブラックオパールパパラチアサファイアパライバトルマリン コンクパールデマンドイドガーネット （ロシア産）タンザナイト翡翠アウイナイトルベライトアクアマリン （サンタマリア産）アンデシンクリソベリルキャッツアイインペリアルトパーズツァゾライト珊瑚ボルダーオパールスペサルタイトガーネットロードライトガーネットスフェーンジルコンルースノーヒートカラーチェンジ宝石大好きバイジュエリーGIA GRSCGL↑ ↑ ↑ ↑ ↑上記宝石やジュエリーがお好きな方におすすめです♪

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商品の状態目立った傷や汚れなし

オープニング 大放出セール Pt900 クリソベリルキャッツアイ 5.53ct リング リング

19分钟前

オープニング 大放出セール Pt900 クリソベリルキャッツアイ 5.53ct リング リング

¥78,000 ¥41,340

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