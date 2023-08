人気絶頂 HANSEN★ナイロンジャケット HELLY マウンテンパーカー 美品 防水 ナイロンジャケット

※SALE中となります。

【商品】

ヘリーハンセン HELLY HANSEN

アウトドア ジャケット アウトドアウェア

ナイロンジャケット ナイロンパーカー

マウンテンジャケット マウンテンパーカー 美品

カラー:ブラック

サイズ:Mサイズ

着丈:約72cm

身幅:約55cm

袖丈:約64cm

※ 素人採寸ですので多少の誤差はございます。

【説明】

幅広いシーズンのセーリングに活躍する、薄くて軽量な防風ジャケット。防水性のある耐久はっ水加工を施すことで、少々のスプレーや雨なら対応。肌側にはすべてメッシュを配した、ベタつきにくい構造です。

【補足】

大きな汚れやキズはなく、綺麗な状態かと思いますが中古品にご理解のある方、よろしくお願いいたします。

小さく折り畳んで袋に入れて配送致します。

配送時の折りジワはご了承下さい。

その他、ご質問等ございましたらご連絡ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヘリーハンセン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

