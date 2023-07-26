最も優遇 ハーモニー ティファニー 0.20ct D-VVS1-3EX ダイヤモンドリング リング

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ティファニー ハーモニーのダイヤモンドリングです。
BLGARI ビーゼロワン リング K18WG 3バンド サイズ47 7号
ダイヤモンド リング0.21ct
ダイヤモンドは、カラーレスのDカラー、顕微鏡でもインクルージョンの発見が困難なVVS1、トリプルEXCELLENTですので美しく輝きます。
RM01 ジャスティンデイビス 美品 フィールドオブエリュシオン シルバーリング
ダイヤモンド×ゴールデンパール リング K18YG 0.80ct 10.4g
その驚くほどの輝きと類まれな美しさは必見です。
ブルガリア ダイヤ 10号
もう使わなくなった為
美しいデザインのダイヤモンドリングです♪
Tiffany &Co. 婚約指輪7号 値下げしました！
❤️おまとめSALE❤️天然オパールリング S925 プラチナコーティング
【リング】
ほぼ新品 ジャスティンデイビス キスマイラブリング ピンクゴールド 指輪 2号
重量:0.20ct
《4℃》K10ピンクゴールド8号 リング
カラー:D
MARIA BLACK Midnight Ring ゴールド 指輪 9号
クラリティ:VVS1
e.m. イーエム ピンキーリング 指輪 シルバー ブルー ダイヤモンド 5号
カット：EXCELLENT
2.35ctエメラルド0.82ctダイヤプラチナリング PM
ポリッシュ: EXCELLENT
ete エテ 10Kブラックダイヤモンドリング ピンキーリング 3号
シンメトリー: EXCELLENT
★最終値下げ【美品!】18K 天然ダイヤモンドリング♪ レディース
蛍光性:MEDIUM BLUE
Tiffany ワイヤー リング １１号
TIFFANY ティファニー バンド ダイヤ リング 1P 6.5号 極美品
脇石：ダイヤモンド
スタージュエリー リング 8号
素材：プラチナ950
豪華 美品 上ランク Pt900 大粒 ダイヤモンド リング 指輪 12号
重量：3.6ｇ
k18血赤珊瑚 10mm リング
サイズ：8号
ティファニー ＰＥＲＥＴＴＩ 1Ｐ ダイヤモンドリング プラチナ
サイズ直し:6.5-10.5号まで可能
天然 パパラチアサファイア ダイヤ リング1.17ct k18 f
STANLEY GUESS スタンリーゲス トライアングルウッドリング 10.5
【状態】
1936年 K10 イエローゴールド クラスリング ヴィンテージ シルバー 指輪
新品仕上げ済み
K18 リング ルビー ダイヤモンド 約15号 ⭐️GHAU43964
ふたご座様専用 黒蝶真珠 リング ピーコック 12.6㎜
【付属品】
K18 ダイヤモンド リング ジュエリーツツミ＊*
ティファニー鑑定書
Ptリング12号 華奢見えデザイン
ティファニーケース
agete classic ルミナス k18 YG イエローゴールド 9号
新品未使用 純金 24k チェーンハート指輪 999
【入手先】
卸屋激選 透明度抜群 最高級 天然パライバトルマリン 2.06ct
正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者
ダイヤK18ホワイトゴールドリング
マルチカラーエタニティリング
【送付方法】
Pt900 天然サファイアリング S0.92ct D0.38ct サイズ12号
佐川急便
ヴィンテージ シルバー製 リング 宝石 5種 サファイア トルマリン 等 762
（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします。）
【ハイクオリティピンクダイヤ★春色のお花モチーフ】ピンクダイヤ リング
商品の情報
ブランド
ティファニー
商品の状態
目立った傷や汚れなし
カナル4℃ k10 リング ハーフエタニティ
750 ダイヤモンド リング
noguchi bijoux ノグチビジュー リング ダイヤモンド 6号
Vintage Silver 925 デザイン リング
フェスタリア Wish upon a star ダイヤ リング 0.165ct☆
【sowi】サンゴ リング
ティファニー ハーモニーのダイヤモンドリングです。ダイヤモンドは、カラーレスのDカラー、顕微鏡でもインクルージョンの発見が困難なVVS1、トリプルEXCELLENTですので美しく輝きます。その驚くほどの輝きと類まれな美しさは必見です。美しいデザインのダイヤモンドリングです♪【リング】重量:0.20ctカラー:Dクラリティ:VVS1カット：EXCELLENTポリッシュ: EXCELLENTシンメトリー: EXCELLENT蛍光性:MEDIUM BLUE脇石：ダイヤモンド素材：プラチナ950重量：3.6ｇサイズ：8号サイズ直し:6.5-10.5号まで可能【状態】新品仕上げ済み【付属品】ティファニー鑑定書ティファニーケース【入手先】正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者【送付方法】佐川急便（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします。）
商品の情報
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ティファニー
商品の状態
目立った傷や汚れなし
最も優遇 ハーモニー ティファニー 0.20ct D-VVS1-3EX ダイヤモンドリング リング
375
44分钟前
最も優遇 ハーモニー ティファニー 0.20ct D-VVS1-3EX ダイヤモンドリング リング
¥
113,000
¥
51,980
(税込) 送料込み
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リング
ハーモニー ティファニー 0.20ct D-VVS1-3EX ダイヤモンドリング
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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出品者
a17aa7a64b59f
1291
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最も優遇 ハーモニー ティファニー 0.20ct D-VVS1-3EX ダイヤモンドリング リング
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