【商品説明】

60年代のビンテージボウリングシャツです。

背中に入ったnational bank of commerce という企業のロゴ刺繍がオシャレなアイテム。

ここまでインパクト抜群なビンテージのボウリングシャツは中々みないかと。

気になった方はぜひ。

【商品情報】

▶状態 USED 状態ランク C

*裾、プリーツ部分にダメージ、小穴がございます。

*

USED商品につき多少の使用感などございますがまだまだご愛用していただけます。

古着ということをご理解の上ご注文よろしくおねがいいたします。

状態ランク

S…新品、未使用品

A…使用回数の感じられない商品

B…使用感はあるが目立つダメージのない商品

C…部分的にダメージや使用感の見受けられる商品

D…ダメージや使用感が目立つ商品

▶サイズ 表記サイズ M

着丈 72cm

身幅 55cm

肩幅 43cm

袖丈 23.5cm

※すべて平置き採寸となっております。計測値の若干の誤差はご了承くださいませ。

▶素材 レーヨン

80s 90s 70s 60s 50s 40s 30s US企画 US古着 アメリカ古着 アメリカ企画 made in USA アメリカ製 vintage ヴィンテージ ビンテージ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

