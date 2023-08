値引き交渉は必ず希望額を記入ください。

なければ返信しません。

プロフィールの「お値下げについて」をご一読ください。

ウェスト:40

股下 :34

股下 :72

ワタリ :35

裾幅 :19

(cm、平置き)

状態: A

SS 新品未使用

S 新品に近い

A 使用感あり

B やや傷汚れあり

C かなり傷汚れあり

◎梱包

圧縮梱包になりますので、シワがつきます。

◎購入場所

大手リユースショップ、ブランドオークション

◎発送までの日数に関わらず、なるべく早めに発送します。

◎一度人の手に渡ったものですので、完品をお求めの方は購入をご遠慮ください。

#Seek商品一覧

#Seekパンツ一覧

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイジェルケーボン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイジェルケーボン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

