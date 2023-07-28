【ネット限定】 碧様 オーダーウィッグ 《魈》 コスプレ

【碧様】

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【碧様】この度はお見積もりのご相談ありがとうございました！下記のお見積もりをご確認くださいませ(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”原神/魈 ・材料費⋯6,085円(クラッセ製 45cm・ディープブルー12 3,850円＋生え際パーツ・マリンブルー03 1,300円＋毛束・マリンブルー03 935円)・製作費⋯8,300円(ショート＋カット＋生え際加工＋毛束縫い付け)・販売手数料⋯10％・送料⋯455円(ゆうパケットプラス)--------------------計 16,240円になります。完成品は確認用ページにてお写真を掲載致します。お写真ご確認後の発送になりますのでご安心ください。ご購入後、準備・製作に入らせていただきます。順次製作中ですので今しばらくお待ちいただければ幸いです。何卒よろしくお願い致します(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)”

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