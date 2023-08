値段が激安 ドラゴンボール　MEGA ワーコレ　WCF　５箱 全て 未開封　フィギュア コミック/アニメ

ドラゴンボール、MEGAワーコレ、WCF

・DBZ 劇場版 MG01 神龍

・DB超 成功成就 MG02 A 神龍&ドラゴンボール

・DBZ MG02伝説のスーパーサイヤ人ブロリー

・DB超 MG04 超神龍

・DB超 MG05 タイムマシン

の5箱未開封セットです。

※5箱全て未開封ですが、昔の商品ですので完品を求める方、箱やテープの状態を極端に気にされる神経質な方はご遠慮ください。

※確認したところ、横穴や2重テープはありませんでした。2重テープやテープの状態を極端に気にされる神経質な方はご遠慮ください。

※国内正規品なので5箱全てに版権許諾証のシールが上部に貼ってあります。

※5箱全て未開封につき中を確認していないため不具合等はメーカーに問い合わせをお願いします

※大切に保管していたため、箱に大きな破損などはありませんが、箱に完品を求める方、箱やテープの状態を極端に気にされる神経質な方はご遠慮ください。

※タバコ吸いません、ペットも飼っておりません

ドラゴンボールのフィギュアやビックリマンシールを多数出品してます、下にあるオレンジ色のボールをタッチすると出品している商品をご覧いただけます。

DRAGONBALL 七龍珠Z Figure カカロット

新品 未開封 未使用 DB DBZ DB超

ギガンティック コレクション 初版 KAKAROT SSGSS ゴッド スーパー

サイヤ人 Super Saiyan 破壊神 ビルス

鳥山 明 akira toriyama かめはめ波

デスクトップリアルマッコイ ダメージ

孫悟空 少年期 亀仙流 初期 ver2.28

セルJr. セルジュニア 3体セット

ベジット ゴジータ ブロリー 身勝手

フィギュアーツ ZERO EX 魔人ブウ

ドラゴンボール 1番くじ SCultures BIG

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

