【爆売り！】 サルエル 【萠インターナショナル】 サルエルパンツ

定番シルエットのサルエル

短め丈なので楽ちんオシャレ

ウエスト総ゴム

両サイドポケット有り

◉色 黒

真っ黒ではありませんが墨黒ほど

薄くもありません

コットン特有の黒

上手く表現できませんので

お色に不安がありましたら購入されませんようお願い致します

◉総丈 約80cm

サルエルですが奇抜性無く普通に履けます、オシャレ✨✨

トップスはUTからセンソユニコまで幅広く何にでも合う優れものです

小さくたたみます

ポストインサイズ(写真⑤)

ご了承下さいませ

シワになりますm(__)m

◉19,800円

センソユニコ

芽風

モユル

カロ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド モユル 商品の状態 新品、未使用

モユルインターナショナル定番シルエットのサルエル短め丈なので楽ちんオシャレウエスト総ゴム両サイドポケット有り◉色 黒真っ黒ではありませんが墨黒ほど薄くもありませんコットン特有の黒上手く表現できませんのでお色に不安がありましたら購入されませんようお願い致します◉総丈 約80cmサルエルですが奇抜性無く普通に履けます、オシャレ✨✨トップスはUTからセンソユニコまで幅広く何にでも合う優れものです小さくたたみますポストインサイズ(写真⑤)ご了承下さいませシワになりますm(__)m◉19,800円センソユニコ 芽風モユルカロ

