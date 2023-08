【新品】NB for Jaden Smith Vision Racer【限定品】

ニューバランス コラボ ビジョンレーサー

グレー

ニューバランスとブランドアンバサダーのジェイデン・スミスとのコラボモデルである

【NB for Jaden Smith Vision Racer】

Vision Racer(ビジョンレーサー)は、90年代のニューバランスシューズのテクノロジーやデザインからインスパイアを受けたスポーティな「X-Racer(エックスレーサー)」や、ニューバランスのMade in USAの定番として人気の「M1700」など、ニューバランスのフットウエアの中でジェイデン・スミスがお気に入りのモデルをクリエーションの手がかりとして、ベーシックなデザインとジェイデンの現代的な美学が融合を果たして誕生。

各パーツには再生素材が一部取り入れられており、動物由来の製品を避けるヴィーガンにやさしいシューズ。

なにわ男子の衣装でも色違いのピンクが使われているそうです

専用箱は付きません

●●●●5〜10枚目のお写真は参考画像です●●●●

■詳細

【MSVRC JSC】

【カラー】グレー

【サイズ】D 26.0cm

●素人自宅保管です

お写真で状態をご確認の上、ご購入ください

ご希望のアングルがあれば可能な限り対応致します

す

●他にも、出品しております

同梱発送可能な場合ひとつ100円ずつお値引き致し

ます。ご購入前にコメントお願い致します

宅急便で発送予定です

その他の梱包方法や発送方法をご希望の場合、

購入前にコメントにてお知らせください

追加料金にて対応致します

ご理解頂ける方のみご購入をお願いします

●他サイトにも出品しております

突然削除する可能性もございます

ご了承ください

#なにわ男子

#衣装

#ジャニーズ

#ニューバランス

#NEW balance

#スニーカー

#グレー

#ピンク

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

