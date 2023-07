数量限定セール 24.0cm エアフォース1 セリーナウィリアムズ　DM5036-100 スニーカー

カラー···ホワイト

BEAXIS バランスコアスニーカー 白

スニーカー型···ローカット

【美品】ステラマッカートニー エリス プラットフォーム スター スタッズ



MM6 Maison Margiela Salomon CROSS 23.5cm

Nike Air Force 1 Low x Serena Williams WMNS LXX Summit White / ホワイト

NIKE ナイキ W AIRMAX 90 エア マックス 90



【新品】ニューバランス 574+ グレー WL574ZBA スニーカー 25cm

☆"セリーナ・ウィリアムズ" を讃えるニューデザインが完成!

Youth of Paris × adidas Originals Campus

プロテニス界の歴史でただ1人、シングルス・ダブルス両部門で4大大会とオリンピックを制覇するキャリア・ゴールデンスラムを達成した史上最高の女子プロテニスプレイヤー、"SERENA WILLIAMS(セリーナ・ウィリアムズ)"。生涯獲得賞金は8000万ドルを超え、あらゆる女子スポーツ選手の中でも頂点に位置している。

新品 NIKE ダンクハイ パステルカラー 23.5cm



ディーゼル DIESEL ☆ HERBY チャンキーソール スニーカー 23 黒

☆アッパーにはマッドガードとサイドパネルを一体化し、ゴールドのジップパーツを配備。シューレースを廃したため、アイステイパーツも省略し先端のステッチングデザインのみを保持した。サイドのスウッシュは刺繍によるダブルのデザインに変更。ヒールにはジップと同様にゴールドでセリーナのサインを加えた。セリーナのプレースタイルとは対照的な女性らしさを伺わせるデザインへとアップデートが施されている。

ゴールデングース ×スワロスキー



New balance ML725 ベージュ 23cm

●商品説明

BALENCIAGA トリプルS



完売モデル AIR VAPORMAX FLYKNIT

○カテゴリー: メンズ・ウィメンズ ユニセックス スニーカー

adidas samba ブラック 24.5



ベネッシュ ベネシュ ファスナー付スニーカー 23.5㎝

○ブランド: NIKE x Serena / ナイキ x セリーナ

CONVERSE TREKWAVE トレックウェーブ 厚底スニーカー



【完売品】NIKE W AIR MAX TERRASCAPE 90 23cm

○モデル: エアフォース1 / Air Force 1 Low

Vans Vault × Taka Hayashi Old Skool



新品未使用品 Jimmy Choo HAWAII スエード×スタッズ 36

○型番: DM5036-100

♥️GOLDENGOOSE スニーカー



☆新品 コンバース チャックテイラーCT70 ブラック 23.5cm

○サイズ: 24cm

Nike ナイキ エアフォース1 シャドウ トリプルホワイト W



新品 メゾン マルジェラ Spliced グラフィティ スニーカー レディース

○カラー: ホワイト・ゴールド

ニューバランス U574FL2 グレー 25.5cm



コンバース ALL STAR DENIM PATCHWORK 新品箱付き

○商品状態: 新品未使用 箱にダメージあり

ナイキ ダンクハイ LX ネクストネイチャー 24.5cm DN9909-200



Converse ct70(チャックテイラー)

SNKRDUNKで購入しましたが黒タグないため輸入品だと思います。元からの汚れ等ある可能性がありますが新品未使用品です!

新品箱付き NIKE TC7900 ウィメンズシューズ ナイキ



JACQUEMUS x NIKE コラボスニーカー 24cm

国内完売した商品のため是非ご検討ください。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

カラー···ホワイトスニーカー型···ローカットNike Air Force 1 Low x Serena Williams WMNS LXX Summit White / ホワイト☆"セリーナ・ウィリアムズ" を讃えるニューデザインが完成! プロテニス界の歴史でただ1人、シングルス・ダブルス両部門で4大大会とオリンピックを制覇するキャリア・ゴールデンスラムを達成した史上最高の女子プロテニスプレイヤー、"SERENA WILLIAMS(セリーナ・ウィリアムズ)"。生涯獲得賞金は8000万ドルを超え、あらゆる女子スポーツ選手の中でも頂点に位置している。☆アッパーにはマッドガードとサイドパネルを一体化し、ゴールドのジップパーツを配備。シューレースを廃したため、アイステイパーツも省略し先端のステッチングデザインのみを保持した。サイドのスウッシュは刺繍によるダブルのデザインに変更。ヒールにはジップと同様にゴールドでセリーナのサインを加えた。セリーナのプレースタイルとは対照的な女性らしさを伺わせるデザインへとアップデートが施されている。●商品説明○カテゴリー: メンズ・ウィメンズ ユニセックス スニーカー○ブランド: NIKE x Serena / ナイキ x セリーナ○モデル: エアフォース1 / Air Force 1 Low○型番: DM5036-100○サイズ: 24cm○カラー: ホワイト・ゴールド○商品状態: 新品未使用 箱にダメージありSNKRDUNKで購入しましたが黒タグないため輸入品だと思います。元からの汚れ等ある可能性がありますが新品未使用品です!国内完売した商品のため是非ご検討ください。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

WMNS Dunk Low ESS TREND Gold Swoosh【新品】New Balance 990 V2 ニューバランス990 24.5cm新品同様 ゴールデングースHI STAR WHITEパトリック レアカラー 37 23㎝くらいレア!ナイキ W Air Jordan1 midパーティクルベージュ23.5cm別注UNITED ARROWS New Balance U9060 スニーカーPUMA×SnowMan 24.5cm岩本照モデルconverse コンバース トレックウェーブ最終お値引きです☆新品未使用☆ ニューバランス ml725 23.5NIKE AirMax95 24cm♡美品♡