約

最終値下げジャーナルスタンダード ソファ+カバー2枚!!すぐに発送可能!

高110

アルモニア シングルソファ モデナ 高級

横81

FrancFranc フランフラン ソファーオットマン収納

奥82

アンティークソファ シングルソファ ロココ調 1人掛け インテリア F109



昭和レトロポップ ストライプ シングルソファ 1Pソファ

座面高53

◆未使用品◆ 2019年製 PLUS アームチェア① シングルソファ



本革ソファー



ソファ(ブラウン)椅子 チェア



カールハンセン&サン ミニベアチェア CH71 ラウンジチェア

● コンディションランク【B-C】

KARIMOKU カリモク 一人掛けソファ 1点



カリモク シングルソファー

S ×新品、未使用品

maruni マルニ木工 シングルソファ 1人掛けソファ インテリア H162

A ×展示品等の使用感少ない美品

NITORI ソファ 福岡市引取り

B ×やや傷汚れあり、全体的には程度良好

リセノ取扱 HENRY 1シーターソファ ブラウン

C ×傷汚れ使用感あり

ウォーターヒヤシンス ラウンジチェア ラウンドソファーアジアン 1人掛けソファー

D ×年代物、アンティーク品

可愛いAAA6699AAA

E ×ジャンク

グレインレザー シボ革 シングル ソファ



IKEA 1人掛けソファ ソーデルハムン(関東圏 配送、設置無料)



IDEE MINI MILLER ARM CHAIR

古道具、アンティーク、レトロなお品にご理解頂ける方のご購入をよろしくお願いいたします❁

【karimoku】肘掛椅子(回転式) ZT7307K325 (2011年生産)

性質上すべの傷、汚れ写すことはできません。

イタリア製 ロココ様式 シングルソファ 本革



★値下げ★可愛いテレホンベンチ♡ 玄関の腰掛けベンチなどにも



ニトリ ソファ コウテイ ベージュ オットマン付属

その他、見落としや、わからないこともあるかもしれませがご理解の程購入お願いします。

最終値下げジャーナルスタンダード ソファ+カバー2枚!!すぐに発送可能!



アルモニア シングルソファ モデナ 高級

気になることはコメント下さい

FrancFranc フランフラン ソファーオットマン収納



アンティークソファ シングルソファ ロココ調 1人掛け インテリア F109

猫脚

昭和レトロポップ ストライプ シングルソファ 1Pソファ

アンティーク

◆未使用品◆ 2019年製 PLUS アームチェア① シングルソファ

ヴィンテージ

本革ソファー

イタリア

ソファ(ブラウン)椅子 チェア

革張り

カールハンセン&サン ミニベアチェア CH71 ラウンジチェア

一人掛け

KARIMOKU カリモク 一人掛けソファ 1点

1人掛け

カリモク シングルソファー

ソファ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

約高110横81奥82座面高53● コンディションランク【B-C】S ×新品、未使用品A ×展示品等の使用感少ない美品B ×やや傷汚れあり、全体的には程度良好C ×傷汚れ使用感ありD ×年代物、アンティーク品E ×ジャンク古道具、アンティーク、レトロなお品にご理解頂ける方のご購入をよろしくお願いいたします❁性質上すべの傷、汚れ写すことはできません。その他、見落としや、わからないこともあるかもしれませがご理解の程購入お願いします。気になることはコメント下さい猫脚アンティークヴィンテージ イタリア革張り一人掛け1人掛けソファ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

maruni マルニ木工 シングルソファ 1人掛けソファ インテリア H162NITORI ソファ 福岡市引取りリセノ取扱 HENRY 1シーターソファ ブラウンウォーターヒヤシンス ラウンジチェア ラウンドソファーアジアン 1人掛けソファー可愛いAAA6699AAAグレインレザー シボ革 シングル ソファIKEA 1人掛けソファ ソーデルハムン(関東圏 配送、設置無料)IDEE MINI MILLER ARM CHAIR【karimoku】肘掛椅子(回転式) ZT7307K325 (2011年生産)イタリア製 ロココ様式 シングルソファ 本革