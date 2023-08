ご覧いただきありがとうございます。

ワンピース THE GRANDLINE フィギュア60体まとめ売り



すべて未開封品になります。

(ホロセレクション1)

聖フェニックス

サタンマリア

ブラックゼウス

魔肖ネロ

ヘッドロココ

魔胎伝ノア

ワンダーマリア

聖神ナディア

聖梵ミロク

聖梵ムガル

聖梵インカ

聖梵インダスト

(ホロセレクション2)

スーパーゼウス

スーパーデビル

ヘラクライスト赤

ヘラクライスト緑

魔スターP

ヤマト爆神

ヤマト爆神(タイプⅡ)

アンドロココ

異聖メディア

Fuzzy MR.

アレキサンマルコ

スサノオロ士

ホロセレクション1

コンプリート12枚12種

ホロセレクション2

コンプリート12枚12種

計24枚24種になります。

商品画像は転載や使い回しではなく、実際に1枚1枚撮影して編集したものになりますので、安心して取引きして頂けると思います!

ホロがとてもキレイに輝いています!!

商品画像をご確認の上購入を検討してください。

保存状態を良くする為、未開封のままスリーブに入れています。

状態は問題ないと思いますが自宅保管、素人検品の中古品になりますので、神経質な方、完璧を求める方は購入を控えてください。

発送の際は、1枚1枚キズが入らないように、画像10枚目のファイルに入れ、濡れ防止措置をしてゆうパケットポストにて発送します。

購入後の返品交換は、すり替えイタズラ防止の為、対応できませんのでご了承ください。

ビックリマン ホロセレクション1&2 コンプリート

NC, NRでお願いいたします。

検索ワード

↓

スーパーゼウス スーパーデビル ブラックゼウス ヘッドロココ ヘラクライスト 赤

ヘラクライスト 緑 ネロ魔身 青 魔肖ネロ

聖フェニックス サタンマリア ワンダーマリア

シャーマンカーン ゴーストアリババ

デュークアリババ アタック一本釣 バンパイアフッド

バンプピーター 怪奇ムガル 怪奇ミロク

アイス版 チョコ版 懸賞 ホロ ホロセレクション

20th 30th

コンプ ピンクロゴ 赤ロゴ 橙 黄色

セミコンプ パウダースター プリズナー

ダンスシャワー ベンザー マリモン

クリアロゴ オメガ キューブ 緑ロゴ

スターダスト 試験版 非売品

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。すべて未開封品になります。(ホロセレクション1)聖フェニックスサタンマリアブラックゼウス魔肖ネロヘッドロココ魔胎伝ノアワンダーマリア聖神ナディア聖梵ミロク聖梵ムガル聖梵インカ聖梵インダスト(ホロセレクション2)スーパーゼウススーパーデビルヘラクライスト赤ヘラクライスト緑魔スターPヤマト爆神ヤマト爆神(タイプⅡ)アンドロココ異聖メディアFuzzy MR.アレキサンマルコスサノオロ士ホロセレクション1コンプリート12枚12種ホロセレクション2コンプリート12枚12種計24枚24種になります。商品画像は転載や使い回しではなく、実際に1枚1枚撮影して編集したものになりますので、安心して取引きして頂けると思います!ホロがとてもキレイに輝いています!!商品画像をご確認の上購入を検討してください。保存状態を良くする為、未開封のままスリーブに入れています。状態は問題ないと思いますが自宅保管、素人検品の中古品になりますので、神経質な方、完璧を求める方は購入を控えてください。発送の際は、1枚1枚キズが入らないように、画像10枚目のファイルに入れ、濡れ防止措置をしてゆうパケットポストにて発送します。購入後の返品交換は、すり替えイタズラ防止の為、対応できませんのでご了承ください。NC, NRでお願いいたします。検索ワード↓スーパーゼウス スーパーデビル ブラックゼウス ヘッドロココ ヘラクライスト 赤ヘラクライスト 緑 ネロ魔身 青 魔肖ネロ聖フェニックス サタンマリア ワンダーマリアシャーマンカーン ゴーストアリババ デュークアリババ アタック一本釣 バンパイアフッドバンプピーター 怪奇ムガル 怪奇ミロクアイス版 チョコ版 懸賞 ホロ ホロセレクション20th 30thコンプ ピンクロゴ 赤ロゴ 橙 黄色 セミコンプ パウダースター プリズナーダンスシャワー ベンザー マリモンクリアロゴ オメガ キューブ 緑ロゴスターダスト 試験版 非売品

