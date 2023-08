フランス人アーティスト、ポール・セザンヌによるアートTシャツ。

セザンヌの中でも有名な作品、「カード遊びをする人々」は、シュプリームのTシャツの元ネタでも有名です。

こちらはシュプリームのTシャツよりも前に販売された「90’s」のヴィンテージとなり、TULTEXのボディーが使用された希少な一着!

他と差をつけたい方に是非ともおすすめです!

\状態/

目立ったダメージのない状態。

表記サイズ:L

着丈 76cm(首元から採寸)

肩幅 53cm

身幅 54cm(平置きで脇下採寸)

袖丈 22.5cm

素材:コットン

カラー :ブラック

年代:90s

値引き不可になります。

アメリカ

古着

ヴィンテージ

ビンテージ

Tシャツ

カットソー

vintage

半袖

アートT

90s

90 年代

プリントTシャツ

レア

希少

元ネタ

Cezanne

セザンヌ

フランス人

アーティスト

art tee

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

