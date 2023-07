超格安一点 ノースフェイス 防水 防寒 フューチャーライト ジャケット USモデル メンズL マウンテンパーカー

※お手数ですがご購入前に一旦コメントをお願いいたします。

防水フューチャーライトとベントリックス中綿を採用した、とてもしなやかで運動性にも優れた防水インサレーションジャケット。USモデル。

・ノースフェイスオリジナルの防水透湿素材フューチャーライトは防水性を維持しながら高レベルの透湿性を備え、しなやかで適度な伸縮性があり着心地にも貢献しています

・運動を妨げない伸縮性をもたせたVENTRIX化繊中綿は透湿性にもすぐれ衣服内を適温に保ちます

・DWR-耐久撥水加工済み

・リフレクティブ仕様のハーフドームロゴとFutureLightロゴ

・小型のインナーポケット

・ジッパーハンドポケット

USサイズのメンズL、日本サイズのメンズXL程度となります。

スリムフィット。ラグランスリーブ。

参考採寸:着丈/約72cm、身幅/約60cm

THE NORTH FACE AT Futurelight Insulated Hoodie

サイズ:USメンズ Lサイズ

カラー:TNFブラック

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

※お手数ですがご購入前に一旦コメントをお願いいたします。防水フューチャーライトとベントリックス中綿を採用した、とてもしなやかで運動性にも優れた防水インサレーションジャケット。USモデル。・ノースフェイスオリジナルの防水透湿素材フューチャーライトは防水性を維持しながら高レベルの透湿性を備え、しなやかで適度な伸縮性があり着心地にも貢献しています・運動を妨げない伸縮性をもたせたVENTRIX化繊中綿は透湿性にもすぐれ衣服内を適温に保ちます・DWR-耐久撥水加工済み・リフレクティブ仕様のハーフドームロゴとFutureLightロゴ・小型のインナーポケット・ジッパーハンドポケットUSサイズのメンズL、日本サイズのメンズXL程度となります。スリムフィット。ラグランスリーブ。参考採寸:着丈/約72cm、身幅/約60cm◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇THE NORTH FACE AT Futurelight Insulated Hoodieサイズ:USメンズ Lサイズカラー:TNFブラック

