[ザノースフェイス] ジャケット スクープジャケット メンズ 防水 軽量

数回使用、保管品の為傷汚れがある場合ございます。

※ほこりなど付いております。画像3枚目ほつれなどございます。

確認の為、一度開封しております。

※シールはがし跡などある場合がございます。

※小さく折りたたみ発送させていただきます。

検品はしておりますが、見落としがある場合もございます。

カラー:黒

参考価格:25,483円

サイズ:L

NP62233

メイン素材: Recycled Nylon Faille weave HYVENT(2層)(表側:ナイロン100%、裏側:ポリウレタンコーティング)TNF Embossed Taffeta(ポリエステル100%)

素材構成: Recycled Nylon Faille weave HYVENT(2層)(表側:ナイロン100%、裏側:ポリウレタンコーティング)TNF Embossed Taffeta(ポリエステル100%)

登山やトレッキングから、スキーやスノーボードといったスノーシーン、タウンユースまで幅広く活躍するジャケット

ワンハンドアジャスター対応フーデッド/フロントダブルフラップ仕様

デタッチャブルスノーカフ/20洗3級撥水加工

2022年秋冬シーズンよりサイズ感を見直し、身幅を1サイズ大きく、着丈をハーフサイズ長くし、よりバランスよいサイズ感にアップデート

おまとめ割ございます。

#天然スキン ブランド名(お調べしたいブランド) などでご検索ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

