【海外 正規品】 新品未使用　new balance M990 TG3 990 V3 【即日発送】 スニーカー

メインカラー···グレー

人気モデル···new balance 990

スニーカー型···ローカット(Low)

ニューバランス 990V3 "グレー"について

Teddy Santis(テディ・サンティス)率いるNew Balance Made In USA(ニューバランス メイドインUSA)から独特の風合いを醸し出す990V3が登場!2022年5月13日発売!

ボストン発祥のニューバランスは質の高いスニーカーづくりを特色に持つブランドだ。厳選された職人集団"Super Team 33"(スーパーチーム33)に注目が浴びるなど、その品質に厚い信頼を置くファンは多い。特に1982年に始まった名シリーズ"990"は、これまでV1からV5までリリースされており、近年ファッションアイテムとしても高い人気を誇っている。

そんな990の生誕40周年を祝し、新クリエイティブディレクターのテディ・サンティス氏によって新カラーの990V3がリリースされるようだ。テディ・サンティス氏は、世界的アパレルブランドのAimé Leon Dore(エメ レオン ドレ)の創設者であり、これまでもコラボとして、550、993など新たなファンを虜にするニューバランスプロダクトをリリースしてきた。今回のモデルでもその才能は遺憾無く発揮されており、毛足の長いスウェードとオリーブがかったナイロン地のアッパーを組み合わせ、唯一無二の990V3をスタンバイさせている。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

