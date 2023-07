メインカラー···ブラウン

スニーカー型···ローカット(Low)

特徴/機能/素材···スエード

NIKE ナイキ スニーカー

1984年

made in KOREA

スニーカー 名称不明

US10 / 28cm ※表記は消えております。アウトソール29cm

デッドストックに近い、濃色の美しいスエード素材のスニーカーです。

当時のラストや香り等雰囲気抜群です。

非常にめずらしい美しいモデルのご購入、ぜひこの機会にご検討くださいませ!

#希少

#美品

#40年前のスニーカー

ナイキの1984-85年製はエアジョーダン1を含め名作揃いですね。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

