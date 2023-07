品質が完璧 メンバーシップキット SEVENTEEN 2020 パイロット 抜けなし K-POP/アジア

当時ウィバースショップで購入し、中身確認後暗所保存しておりました。

パイロットコンセプトのものです。

内容物は全て揃っております。

パスケースは未使用、フォトブックは一読しました。

目立った傷等ありませんが、アウトボックスがかなり傷のつきやすい素材ですので、完璧を求めておられる方はご注意ください。

即購入○

バラ売り×

#雪SEVENTEEN

エスクプス スンチョル ジョンハン ジョシュア ジュン ホシ ウォヌ ウジ ディエイト THE8 ミョンホ ドギョム ミンギュ スングァン バーノン ディノ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

